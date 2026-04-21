عمرو أديب يحسم الجدل حول وفاة هاني شاكر

الوكيل الإخباري- نفى الإعلامي عمرو أديب صحة الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة الفنان هاني شاكر، مؤكدًا أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة.

اضافة اعلان



وقال أديب، خلال برنامجه، إن الفنان هاني شاكر "حي يُرزق، والأعمار بيد الله"، في رد واضح على الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية.



من جانبها، نفت نقابة المهن الموسيقية المصرية هذه الأخبار بشكل قاطع، مؤكدة أن ما يتم تداوله عارٍ تمامًا عن الصحة، وداعية إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات.