الثلاثاء 2026-04-21 08:16 ص

عمرو أديب يحسم الجدل حول وفاة هاني شاكر

عمرو أديب
الثلاثاء، 21-04-2026 07:51 ص

الوكيل الإخباري-   نفى الإعلامي عمرو أديب صحة الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة الفنان هاني شاكر، مؤكدًا أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة.

اضافة اعلان


وقال أديب، خلال برنامجه، إن الفنان هاني شاكر "حي يُرزق، والأعمار بيد الله"، في رد واضح على الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية.


من جانبها، نفت نقابة المهن الموسيقية المصرية هذه الأخبار بشكل قاطع، مؤكدة أن ما يتم تداوله عارٍ تمامًا عن الصحة، وداعية إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات.


وأوضحت مصادر داخل النقابة أن الحالة الصحية للفنان تستدعي المتابعة، دون الخوض في تفاصيل غير دقيقة، مشددة على أهمية عدم نشر أخبار غير مؤكدة قد تثير القلق لدى أسرته ومحبيه، مع الدعوة له بالشفاء العاجل.

 
 


أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة

 