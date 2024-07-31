عمرو دياب.. هل يدفع ثمن 'الصفعة' مليار جنيه؟

وطالب محامو المدعي سعد أسامة مليار جنيه ضد عمرو دياب على سبيل التعويض المؤقت، متهماً إياه "بالبلطجة والتنمر وتكدير الصفو العام .
وتعود تفاصيل الواقعة لشهر يونيو (حزيران) الماضي، عندما وثق مقطع فيديو لشاب كان يحاول التقاط صورة "سيلفي" مع دياب، قبل أن ينفعل الأخير ويصفعه بشكل مفاجئ على وجهه أمام الحضور، وبعدها تدخل الأمن وأبعد الشاب.
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