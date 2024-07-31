عمرو دياب.. هل يدفع ثمن 'الصفعة' مليار جنيه؟

الوكيل الإخباري - تنظر محكمة مصرية، في الطلب المقدم من شاب مصري تعرض للصفع من المغني الشهير، عمرو دياب، في واقعة أثارت جدلاً واسعاً قبل عدة أسابيع.



وطالب محامو المدعي سعد أسامة مليار جنيه ضد عمرو دياب على سبيل التعويض المؤقت، متهماً إياه "بالبلطجة والتنمر وتكدير الصفو العام .

وكان قد أقام أكثر من 50 محامياً من محافظة الأقصر، جنوب مصر، دعوى مدنية ضد عمرو دياب، وطالبوا بتغريمه بـ1 مليار جنيه مصري (21 مليون دولار) بسبب صفعه أحد المعجبين خلال حفل زفاف الشهر الماضي.



وتعود تفاصيل الواقعة لشهر يونيو (حزيران) الماضي، عندما وثق مقطع فيديو لشاب كان يحاول التقاط صورة "سيلفي" مع دياب، قبل أن ينفعل الأخير ويصفعه بشكل مفاجئ على وجهه أمام الحضور، وبعدها تدخل الأمن وأبعد الشاب.