عمرو دياب وألحان محمد رحيم الراحل.. تعاون فني جديد في الأفق

وأعلنت كوتة عن تعاونات مرتقبة مع النجم عمرو دياب، مشيرة إلى أن هناك مفاجأة ضخمة يتم التحضير لها معه. كما أكدت استعدادها لطرح أعمال أخرى من تأليف محمد رحيم مع مجموعة من النجوم مثل تامر حسني، محمد منير، محمد محيي، إليسا، وحماقي.
وفي حديثها عن الأغنية الأخيرة "طول عمري نجمة" التي جمعته بالفنانة نانسي عجرم، قالت كوتة إنها أغنية تحمل مشاعر الحب والفراق، وأهدتها إلى روح زوجها الراحل.
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