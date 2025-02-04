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عمرو دياب وألحان محمد رحيم الراحل.. تعاون فني جديد في الأفق

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عمرو دياب
الثلاثاء، 04-02-2025 12:42 م

الوكيل الإخباري-   كشفت أنوسة كوتة، زوجة الملحن الراحل محمد رحيم، في مداخلة هاتفية مع برنامج تلفزيوني عن مشاريع موسيقية قادمة من ألحان زوجها الراحل، مؤكدة أن هناك العديد من الأعمال التي سترى النور قريبًا بالتعاون مع كبار النجوم.

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وأعلنت كوتة عن تعاونات مرتقبة مع النجم عمرو دياب، مشيرة إلى أن هناك مفاجأة ضخمة يتم التحضير لها معه. كما أكدت استعدادها لطرح أعمال أخرى من تأليف محمد رحيم مع مجموعة من النجوم مثل تامر حسني، محمد منير، محمد محيي، إليسا، وحماقي.


وفي حديثها عن الأغنية الأخيرة "طول عمري نجمة" التي جمعته بالفنانة نانسي عجرم، قالت كوتة إنها أغنية تحمل مشاعر الحب والفراق، وأهدتها إلى روح زوجها الراحل.

 

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