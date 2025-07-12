عمرو دياب يتصدّر قوائم الاستماع العالمية بألبوم "ابتدينا"

الوكيل الإخباري- يواصل النجم المصري عمرو دياب، الملقب بـ"الهضبة"، الاحتفال بنجاح ألبومه الجديد "ابتدينا"، والذي حقق أصداء عالمية منذ طرحه، حيث دخل قائمة "سبوتيفاي" للألبومات الجديدة الأكثر استماعًا عالميًا، وفق آخر تحديثات المنصة.

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نجاح عربي وعالمي

حلّ الألبوم أيضًا في المركز 79 على مخطط iTunes العالمي، والمركز 155 في الولايات المتحدة، وسط استمرار التقدم في الترتيب.

وعلى مستوى العالم العربي، تصدّرت أغاني الألبوم قوائم الأكثر استماعًا في 10 دول عربية، من بينها: مصر، السعودية، الإمارات، لبنان، والمغرب.



أعلى أجر في مسيرته

في إنجاز جديد، تعاقد عمرو دياب مؤخرًا مع شركة Sony Music العالمية على خطة تسويق خاصة للألبوم، مقابل 12 مليون دولار، ليُسجّل بذلك أعلى أجر في تاريخه الفني.



ومن المقرر أن يبدأ دياب التحضير لألبومه القادم بعد انتهاء موسم حفلات صيف 2025، بالتعاون مع نفس فريق العمل الذي شارك في "ابتدينا".