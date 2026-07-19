عمرو دياب يثير الجدل بـ3 ساعات فاخرة في بوستر ألبومه الجديد - صورة

الوكيل الإخباري- أثار الفنان المصري "عمرو دياب" جدلًا واسعًا بعد طرح البوستر الرسمي لألبومه الجديد "حبيتك" المقرر صدوره صيف 2026، بسبب ظهوره مرتديًا ثلاث ساعات يد فاخرة في صورة واحدة.



وتداول الجمهور صور الساعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن نوعها وأسعارها، حيث تبيّن أنها من طراز "Mini Royal Oak" الشهير، ويُقدّر سعر الواحدة منها بنحو "282 ألف دولار" وفق الأسعار المتداولة.



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