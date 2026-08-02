عمرو دياب يحيي حفلاً ضخماً في الساحل الشمالي وتذاكر فاخرة للجمهور

الوكيل الإخباري- يستعد الفنان المصري عمرو دياب لإحياء حفل غنائي ضخم يوم الجمعة 7 أغسطس/آب 2026، على مسرح U Arena في الساحل الشمالي، ضمن فعاليات مبادرة "يلا ساحل" الصيفية.

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ويُعد الحفل أول ظهور للهضبة بعد طرح ألبومه الجديد "حبيتك"، حيث سيقدم مجموعة من أغاني الألبوم إلى جانب أشهر أعماله.



وتراوحت أسعار التذاكر بين 1300 جنيه و300 ألف جنيه للطاولات الخاصة، وفق الفئات التي أعلنتها الشركة المنظمة.