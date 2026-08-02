الأحد 2026-08-02 10:23 ص

عمرو دياب يحيي حفلاً ضخماً في الساحل الشمالي وتذاكر فاخرة للجمهور

شيب
عمرو دياب
 
الأحد، 02-08-2026 10:10 ص

الوكيل الإخباري-   يستعد الفنان المصري عمرو دياب لإحياء حفل غنائي ضخم يوم الجمعة 7 أغسطس/آب 2026، على مسرح U Arena في الساحل الشمالي، ضمن فعاليات مبادرة "يلا ساحل" الصيفية.

اضافة اعلان


ويُعد الحفل أول ظهور للهضبة بعد طرح ألبومه الجديد "حبيتك"، حيث سيقدم مجموعة من أغاني الألبوم إلى جانب أشهر أعماله.


وتراوحت أسعار التذاكر بين 1300 جنيه و300 ألف جنيه للطاولات الخاصة، وفق الفئات التي أعلنتها الشركة المنظمة.


ويواصل دياب نجاح ألبومه الجديد بعد طرح كليب أغنية "لولا البنات"، الذي حقق انتشاراً واسعاً وتصدر قوائم المشاهدة على يوتيوب، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

هام بخصوص عملية تسريع البت في القضايا المنظورة أمام المحاكم

أخبار محلية هام بخصوص عملية تسريع البت في القضايا المنظورة أمام المحاكم

ثبق

منوعات هجوم مسلح داخل مطعم للوجبات السريعة في أميركا - فيديو

شيب

فن ومشاهير عمرو دياب يحيي حفلاً ضخماً في الساحل الشمالي وتذاكر فاخرة للجمهور

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد

س\ي

تكنولوجيا واتساب يختبر ميزة جديدة لتنظيم المحادثات

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية "إدارة الترخيص": الرخصة الإلكترونية أصبحت معتمدة لدى الأمن العام والإدارات المرورية

وظيفة حكومية شاغرة

وظائف وظيفة حكومية شاغرة

قلف

طب وصحة أفضل الأطعمة الغنية بالحديد للوقاية من فقر الدم



 
 






الأكثر مشاهدة

 