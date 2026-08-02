عمرو دياب يحيي حفلاً ضخماً في الساحل الشمالي وتذاكر فاخرة للجمهور

ويُعد الحفل أول ظهور للهضبة بعد طرح ألبومه الجديد "حبيتك"، حيث سيقدم مجموعة من أغاني الألبوم إلى جانب أشهر أعماله.
وتراوحت أسعار التذاكر بين 1300 جنيه و300 ألف جنيه للطاولات الخاصة، وفق الفئات التي أعلنتها الشركة المنظمة.
ويواصل دياب نجاح ألبومه الجديد بعد طرح كليب أغنية "لولا البنات"، الذي حقق انتشاراً واسعاً وتصدر قوائم المشاهدة على يوتيوب، وسط تفاعل كبير من الجمهور.
-
أخبار متعلقة
-
الموت يغيب نجماً صنع واحدة من أشهر الشخصيات التلفزيونية
-
مروان خوري يكشف موقفه من التعاون مع فضل شاكر - فيديو
-
شاهد.. وائل كفوري يشعل "فوروم دو بيروت" بحضور 6 آلاف شخص
-
وفاة فنان شهير - صورة
-
بكلمات مؤثرة.. ابنة تامر حسني تودع جَدّها
-
وفاة والد تامر حسني
-
بعد عام من التكتم... ممثلان شهيران يعلنان انفصالهما رسمياً
-
العثور على شيف شهير ميّتاً داخل منزله