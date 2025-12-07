عمرو دياب يشعل جزيرة المها في الدوحة بحفل جماهيري ضخم - صور

الوكيل الإخباري- أحيا الفنان عمرو دياب حفلاً غنائياً كبيراً في جزيرة المها بالعاصمة القطرية الدوحة، وسط حضور جماهيري كثيف. قدم الهضبة باقة من أغانيه الشهيرة مثل "يا أنا يا لأ"، "أنت الحظ"، "خطفوني"، و"تملي معاك"، واختتم السهرة بميدلي يعكس أبرز محطات مسيرته الفنية.

ويستعد دياب لإحياء حفل آخر في الكويت يوم 11 ديسمبر، بعد أن سجل رقماً قياسياً على منصة "أنغامي" بتجاوز ثلاثة مليارات استماع لأعماله، وحصل على لقب أفضل فنان وأفضل ألبوم عن ألبومه الأخير "ابتدينا".

View this post on Instagram A post shared by Amr Diab (@amrdiab)