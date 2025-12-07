الأحد 2025-12-07 02:35 م

عمرو دياب يشعل جزيرة المها في الدوحة بحفل جماهيري ضخم - صور

ؤ
عمرو دياب
الأحد، 07-12-2025 12:25 م

الوكيل الإخباري-   أحيا الفنان عمرو دياب حفلاً غنائياً كبيراً في جزيرة المها بالعاصمة القطرية الدوحة، وسط حضور جماهيري كثيف. قدم الهضبة باقة من أغانيه الشهيرة مثل "يا أنا يا لأ"، "أنت الحظ"، "خطفوني"، و"تملي معاك"، واختتم السهرة بميدلي يعكس أبرز محطات مسيرته الفنية.

اضافة اعلان


ويستعد دياب لإحياء حفل آخر في الكويت يوم 11 ديسمبر، بعد أن سجل رقماً قياسياً على منصة "أنغامي" بتجاوز ثلاثة مليارات استماع لأعماله، وحصل على لقب أفضل فنان وأفضل ألبوم عن ألبومه الأخير "ابتدينا".

 

 

 

24

 
 


gnews

أحدث الأخبار

فا

تكنولوجيا لتجربة أكثر سلاسة.. لوحة مفاتيح Gboard تحصل على تصميم جديد

تصميم متعدد الطيّات يقدّم شاشة غامرة مقاس 10 بوصات، مع أداء رائد يعيد تعريف الإنتاجية وتجربة المشاهدة

أخبار الشركات سامسونج تكشف عن ‘Galaxy Z TriFold’ مستقبل الابتكار في عالم الهواتف القابلة للطي

يب

تكنولوجيا تحذير لمستخدمي أندرويد: ثغرات خطيرة تتطلب تحديث النظام فورا

ير

طب وصحة كيف تحمي نفسك من ارتفاع سكر الدم وأنت في العمل؟

رئيس مجلس النواب يستقبل السفير الياباني

شؤون برلمانية رئيس مجلس النواب يستقبل السفير الياباني

أعلنت السلطات التايلندية عن ارتفاع حصيلة عدد ضحايا الفيضانات والأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي إلى 176 شخصا. وبحسب وكالة الأنباء التايلندية، أطلقت الحكومة عمليات إغاثة واسعة بسبب هذه ا

عربي ودولي تايلند: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 176

ع

طب وصحة ترند تناول الخضروات قبل النشويات.. حقيقة أم مبالغة؟

ه

شؤون برلمانية مجلس النواب يشرع بمناقشة الموازنة تحت القبة الاثنين.. وترجيح التصويت عليها الخميس



 






الأكثر مشاهدة