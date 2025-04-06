عمرو دياب يفاجئ الجمهور بدعوة ابنته جنى للغناء في حفله بأبوظبي-فيديو

وفي لحظة مؤثرة، قبل عمرو دياب رأس ابنته قبل مغادرتها المسرح، بينما كان الجمهور يتفاعل بحرارة. ثم مازح عمرو الجمهور قائلاً: "بصراحة هي أفضل مني، لأنها تتحدث الإنجليزية بطلاقة، لا كحالتنا نحن الذين تعلمنا في مصر، لقد تلقت هي تعليمها مع أصحاب الخبوطي"، في إشارة لحفلات الـ"DJ" التي يفضلها جيل "Z".
-
أخبار متعلقة
-
بعد تصدرها الترند.. ما سر الجمال الطبيعي لجيهان الشماشرجي؟
-
رجل أعمال مصري يعلن زواجه من نسرين طافش - صورة
-
لحظة انهيار الفنان نضال الشافعي أثناء تشييع جثمان زوجته.. فيديو
-
حسام حبيب يُفجّر مفاجأة ويُعلن قريبا عن ارتباطه رسميا
-
وفاة الفنانة إيناس النجار بعد دخولها في غيبوبة
-
ما حقيقة تلقي عابد فهد سيارة من بشار الأسد؟ (فيديو)
-
مفاجأة مدوية في "سيد الناس": الكشف عن القاتل الحقيقي في الحلقة 29!
-
العتاولة 2: تحالفات غادرة ومواجهات دامية تنتهي بمأساة