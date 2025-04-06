عمرو دياب يفاجئ الجمهور بدعوة ابنته جنى للغناء في حفله بأبوظبي-فيديو

الوكيل الإخباري- في لحظة مميزة، فاجأ الفنان عمرو دياب جمهوره بدعوة ابنته جنى إلى المسرح أثناء حفله الغنائي الذي أقيم مساء السبت في العاصمة الإماراتية أبوظبي. حيث كانت جنى تقف وسط الجمهور، فدعاها عمرو للانضمام إليه، وأدى معها أغنيته الشهيرة "وغلاوتك"، مما أضفى أجواء عائلية دافئة على الحفل.

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وفي لحظة مؤثرة، قبل عمرو دياب رأس ابنته قبل مغادرتها المسرح، بينما كان الجمهور يتفاعل بحرارة. ثم مازح عمرو الجمهور قائلاً: "بصراحة هي أفضل مني، لأنها تتحدث الإنجليزية بطلاقة، لا كحالتنا نحن الذين تعلمنا في مصر، لقد تلقت هي تعليمها مع أصحاب الخبوطي"، في إشارة لحفلات الـ"DJ" التي يفضلها جيل "Z".

#عمرودياب #جنى_عمرو_دياب #آدم_بورت pic.twitter.com/rKXrZFTtUK عمرو دياب يراقص ابنته جنى، وآدم بورت ينضم لهما خلال حفله الليلة في أبوظبي. #بيلبورد_عربية April 5, 2025

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