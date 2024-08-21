عمرو مصطفى يثير الجدل برسالة جديدة

الوكيل الإخباري- أثار الملحن عمرو مصطفى حالة من الجدل برسالة جديدة وجهها إلى جمهوره، أوضح فيها أن هناك بعض النجوم الذين خفتت نجوميتهم بعد أن ابتعد عنهم صُنّاع أغانيهم. كما أكد أن هناك فئة من الشباب يكتبون التاريخ من جديد بمواهبهم الفذة.

اضافة اعلان



وقال عمرو عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "فيه ناس كانت بتلمع على حساب غيرها، والناس كانت فاكرة إنهم كنز، بس لما اللي كان بيديهم بريقه سابهم، طلعوا ورقًا مطليًا، والمكان اللي كانوا معتمدين عليه سابهم النهاردة. الأرقام ما بتكدبش، والحفلات ما بقتش زي زمان، واللي بيحاولوا يخلقوا رأي عام ضدي من ورا الكواليس، ده كله ما بيهزش شعرة مني."



وأضاف: "الشباب اللي جاي بقوة، وأنتم مش عارفين تقفوا قدامهم. الجمهور بيعرف مين اللي يستاهل، ومين اللي خلاص بقى من الماضي، والتاريخ بيتكتب من جديد، واللي كان شايف نفسه كنز، طلع مجرد مغارة فاضية."



وكان عمرو مصطفى قد أعلن خلال الفترة الماضية عن تسجيله القرآن الكريم بصوته كصدقة جارية، كما أوضح أن كل الأعمال التي قدمها منذ عام 1999 سيقدمها مرة أخرى بصوته بعد انتهاء مدة حقوق ملكيتها، وذلك ردًا على أحد متابعيه الذي طالبه بتسجيل القرآن بصوته كصدقة جارية.