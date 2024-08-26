عمرو مصطفى يدخل على خط أزمات شيرين.. اتهامات بالسرقة!

ونشر عمرو مصطفى عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، فيديو لأغنية شيرين "غالية علينا يا بلادنا"، معلقاً: "ألحان عمرو مصطفى، غير مصرح لها بالنشر، واللحن سُرِقَت فكرته في أغنية جديدة لشيرين".
الأغنية نشرتها حسابات قنوات CBC وExtra News بالتزامن مع مباراة مصر والسنغال المؤهلة لكأس العالم عام 2022، وهو ما أكده مصطفى في تعليقاته، بأن شيرين غنتها في إحدى الحفلات "وغير مصرح لها بالنشر".
وفي سياق متصل، قدم المحامي هاني سامح شكوى عاجلة لوزير الثقافة، يطالب فيها بحماية الفنانة شيرين عبدالوهاب من احتكار شركة "روتانا"، وما يستلزم التدخل لعدم استغلالها.
وادعى سامح في شكواه أن العقد بين شيرين و"روتانا" يستهدف احتكار الإنتاج المستقبلي للفنانة وإعدامها فنياً. وقال المحامي في الشكوى إن "الشركة تستند إلى عقد باطل، لاعتدائه على نصوص قانونية من النظام العام، تهدف إلى ضرب الفنان لصالح تلميع آخرين من فناني البلدان الأجنبية".
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