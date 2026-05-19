عمر العبداللات يطلق أغنية " هينا جينا " دعماً للنشامى - فيديو

وتحمل الأغنية طابعاً حماسياً وطنياً يعكس روح الانتماء والفخر، حيث عبّر العبداللات من خلالها عن مساندة الأردنيين للمنتخب، مؤكداً ثقته بقدرة النشامى على تحقيق إنجاز يليق بكرة القدم الأردنية.
ولاقت الأغنية تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تداولها الجمهور الأردني بكثافة، معتبرين أنها تضيف أجواءً من الحماس والدعم المعنوي للمنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة.
