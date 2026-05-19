عمر العبداللات يطلق أغنية " هينا جينا " دعماً للنشامى - فيديو

الوكيل الإخباري- أطلق الفنان الأردني عمر العبداللات أغنيته الوطنية الجديدة " هينا جينا "، دعماً للمنتخب الوطني الأردني «النشامى» وتحفيزاً للاعبين والجماهير قبل مشوار كأس العالم .

وتحمل الأغنية طابعاً حماسياً وطنياً يعكس روح الانتماء والفخر، حيث عبّر العبداللات من خلالها عن مساندة الأردنيين للمنتخب، مؤكداً ثقته بقدرة النشامى على تحقيق إنجاز يليق بكرة القدم الأردنية.