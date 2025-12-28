عمر الفيشاوي يكشف وصية سمية الألفي واللحظات الأخيرة في حياتها

الوكيل الإخباري- كشف نجل الفنانة الراحلة سمية الألفي، عمر فاروق الفيشاوي، عن اللحظات الأخيرة في حياة والدته التي توفيت عن عمر 72 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان دام 6 سنوات. وأكد عمر أنها عاشت أيامها الأخيرة في حالة من الرضا والسلام النفسي، وظلت محاطة بأسرتها، رافضةً الاستسلام للمرض ومتمسكة بالإيجابية والحمد لله.



وأوضح أن والدته كانت تركز في وصيتها على الحفاظ على العلاقة الأخوية بين أبنائها عمر وأحمد، وحثتهما دائمًا على ترابطهما وعدم السماح لأي خلاف بإضعاف روابطهما.



وتطرق عمر أيضًا إلى العلاقة بين والديه بعد الانفصال، مشيرًا إلى أن فاروق الفيشاوي وسمية الألفي حافظا على صداقة حقيقية وحرصا على استمرار اللقاءات العائلية، معبّرًا عن تقدير والدته للخير والوفاء.



سمية الألفي بدأت مسيرتها الفنية في السبعينيات، وقدمت أعمالًا سينمائية وتلفزيونية متنوعة، واشتهرت بأدوارها الهادئة والرومانسية، قبل أن تبتعد عن الساحة الفنية في سنواتها الأخيرة بسبب المرض.

