الأحد 2025-12-28 03:33 م

عمر الفيشاوي يكشف وصية سمية الألفي واللحظات الأخيرة في حياتها

غتع
سمية الألفي
الأحد، 28-12-2025 02:08 م

الوكيل الإخباري-   كشف نجل الفنانة الراحلة سمية الألفي، عمر فاروق الفيشاوي، عن اللحظات الأخيرة في حياة والدته التي توفيت عن عمر 72 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان دام 6 سنوات. وأكد عمر أنها عاشت أيامها الأخيرة في حالة من الرضا والسلام النفسي، وظلت محاطة بأسرتها، رافضةً الاستسلام للمرض ومتمسكة بالإيجابية والحمد لله.

وأوضح أن والدته كانت تركز في وصيتها على الحفاظ على العلاقة الأخوية بين أبنائها عمر وأحمد، وحثتهما دائمًا على ترابطهما وعدم السماح لأي خلاف بإضعاف روابطهما.

وتطرق عمر أيضًا إلى العلاقة بين والديه بعد الانفصال، مشيرًا إلى أن فاروق الفيشاوي وسمية الألفي حافظا على صداقة حقيقية وحرصا على استمرار اللقاءات العائلية، معبّرًا عن تقدير والدته للخير والوفاء.

سمية الألفي بدأت مسيرتها الفنية في السبعينيات، وقدمت أعمالًا سينمائية وتلفزيونية متنوعة، واشتهرت بأدوارها الهادئة والرومانسية، قبل أن تبتعد عن الساحة الفنية في سنواتها الأخيرة بسبب المرض.

اضافة اعلان

 

24

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ع8

فيديو منوع مقطع متداول لمعلّم سعودي نال انتشارًا واسعًا لإبداعه في الرسم على اللوح في الصف وبأدوات بسيطة

ف

فيديو منوع الداعية مصطفى حسني: احرص على هذا الدعاء

فل

فيديو منوع مشهد لافت في الحرم المكي: حمامة تتخذ رأس معتمر ملجأً آمناً 🕊️

لا

طب وصحة هل يصبح الثوم بديلًا لغسول الفم؟

خلال لقائه لناشطات مجتمعيات

أخبار محلية العيسوي: التلاحم الوطني وحكمة الملك ركيزة صلبة للمؤسسية الوطنية

تحذير هام من مديرية الأمن العام لجميع المواطنين

أخبار محلية إدارة مكافحة المخدرات: إحباط محاولة تهريب 138 ألف حبّة مخدرة

سامسونج تحقق أول اعتماد عالمي لخفض الانبعاثات الكربونية المدعوم بالذكاء الاصطناعي

أخبار الشركات سامسونج تحقق أول اعتماد عالمي لخفض الانبعاثات الكربونية المدعوم بالذكاء الاصطناعي

14

طب وصحة ترند "البيتزا الباردة" على تيك توك.. هل يقلل من ارتفاع السكر في الدم؟



 






الأكثر مشاهدة