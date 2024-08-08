عمل درامي جديد يجمع الثنائي كاريس بشار ومهيار خضور

الوكيل الإخباري- يجتمع الثنائي السوري كاريس بشار ومهيار خضور، في تجربة درامية جديدة ومُميزة تحمل عنوان "حبق".



وتدور أحداث المسلسل وسط أجواء شعبية، ويناقش قضية إجتماعية، في إطار مشوق للغاية، ويجري حالياً التحضير له، ومن المقرر أن يبدأ تصويره في شهر سبتمبر (أيلول) المُقبل، بالعاصمة السورية دمشق.



والعمل من بطولة كاريس بشار، التي تجسد شخصية "سليمى" فتاة لها قدرات خارقة، ترى مالا يراه البشر وتستقرئ مصائر الآخرين، أما مهيار، يلعب شخصية "طيف" وهو مهندس إلكترونيات تدفعه الحرب للابتعاد عن حياته، ليقع في قصة حب مع بسليمى.