عمل درامي جديد يجمع الثنائي كاريس بشار ومهيار خضور

وتدور أحداث المسلسل وسط أجواء شعبية، ويناقش قضية إجتماعية، في إطار مشوق للغاية، ويجري حالياً التحضير له، ومن المقرر أن يبدأ تصويره في شهر سبتمبر (أيلول) المُقبل، بالعاصمة السورية دمشق.
والعمل من بطولة كاريس بشار، التي تجسد شخصية "سليمى" فتاة لها قدرات خارقة، ترى مالا يراه البشر وتستقرئ مصائر الآخرين، أما مهيار، يلعب شخصية "طيف" وهو مهندس إلكترونيات تدفعه الحرب للابتعاد عن حياته، ليقع في قصة حب مع بسليمى.
مسلسل "حبق".. من تأليف بلال شحادات، وإخراج باسم السلكا، ويعد هذا العمل التعاون الثاني بين كاريس وباسم السلكا بعد مسلسل العميد، وهو التعاون الثالث بينه وبين مهيار بعد مسلسلَي "على قيد الحب" و "وثيقة شرف".
-
أخبار متعلقة
-
سيدة تتهم أسرة هنا الزاهد بالنصب والسرقة.. ما القصة؟
-
طرح سيارة توم كروز في فيلم ريسكي بيزنس للبيع - صورة
-
أحمد سعد يطرح 1-2-3 - فيديو
-
للمرة الأولى... هنا الزاهد وآسر ياسين في فيلم جديد
-
سيرين عبد النور تشوق الجمهور لأغنية جديدة - فيديو
-
إجراءات قانونية جديدة ضد شيرين عبدالوهاب
-
محمد رمضان يعلن عن مشاركته في مسلسل رمضاني جديد
-
لأول مرة.. درة تخوض تجربة الإنتاج والإخراج - صورة