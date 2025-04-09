عمل فني يجمع جورج وسوف ومروان خوري

وفي السياق ذاته، انتهى جورج وسوف من تسجيل أغنية جديدة باللهجة المصرية، ومن المقرر طرحها قريبًا بعد الانتهاء من تصوير الكليب.
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