عمل فني يجمع جورج وسوف ومروان خوري

الوكيل الإخباري- يستعد الفنان جورج وسوف لإطلاق أغنية جديدة يتعاون فيها مع الفنان مروان خوري، الذي يتولى كتابة وتلحين الأغنية. ومن المتوقع أن يتم الكشف عن تفاصيل الأغنية واسمها في الأيام القليلة القادمة، على أن تُطرح خلال موسم الصيف المقبل.

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وفي السياق ذاته، انتهى جورج وسوف من تسجيل أغنية جديدة باللهجة المصرية، ومن المقرر طرحها قريبًا بعد الانتهاء من تصوير الكليب.

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