عن حجم ثروته ومقارنته بالزعيم.. محمد هنيدي يفتح خزائن أسراره

الوكيل الإخباري- كشف النجم المصري محمد هنيدي العديد من الأسرار في حياته، وردّ على التكهنات المتزايدة حول احتمالية تقديمه لأدوار بعيدة عن الكوميديا في المستقبل، بالإضافة إلى رأيه في زملائه الفنانين، وموقفه من المشاركة في موسم رمضان 2025.

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حجم ثروة محمد هنيدي

خلال لقاء مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، علّق هنيدي على الأنباء المتداولة بشأن تجاوز حجم ثروته 100 مليون جنيه، قائلًا: "يقال عني أن ثروتي تخطت الـ 100 مليون جنيه، وهذا غير حقيقي، لكنني أقول المثل الشهير (الصيت ولا الغنى)".



وبسؤاله عن معاناة بعض الفنانين من أزمات مادية بينما البعض الآخر لديهم ثروة كبيرة، قال هنيدي: "الفن به أموال بالتأكيد، مثل التجارة والصناعة، هي ظروف حياة كل شخص. هناك من يمكن أن يكون معه أموال، وقد تنفد منه بسبب إنفاق غير واعٍ أو لظروف طارئة. وأنا لا أدري أحوال الناس المادية، لكن هناك فنانين موهوبين ومحبوبين يمكنهم العودة لوضعهم المادي بدور واحد فقط".



موقف هنيدي من الزواج والمعجبات

أكد النجم المصري في تصريحاته التليفزيونية أن الزواج شيء جميل، ويزيد من الإبداع؛ لأنه استقرار وراحة، ولكن من المفترض أن يكون هناك خصوصية، مضيفًا: "أنا أحب الوجود مع أولادي في أي وقت لا يكون لدي فيه عمل أو تصوير".



وفيما يتعلق بمعجباته، أشار هنيدي إلى أنه لا توجد عاطفية بينه وبينهن، وأن الأمر يقتصر فقط على "الهزار".



جريمة الابتعاد عن الكوميديا

تحدث محمد هنيدي عن مجموعة أعمال قدّمها ولديها مكانة كبيرة في قلبه، ويسعد بتذكّر كواليس تصويرها، مثل "أمير البحار" و"همام في أمستردام" لأنه الأقرب لشخصيته، و"رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".



وأضاف: "كل فنان لا بد وأن يكون في تاريخه أعمال ليست كما يجب، ولا أحد يرى أعماله جيدة بشكل كامل. في توقيت معين، كان السوق يتطلب النزول فيه بأي شكل، فكنا نطرح أعمالًا تعجّلنا في تحضيرها".



في الوقت ذاته، رفض هنيدي احتمالية ابتعاده عن تقديم الأعمال الكوميدية، قائلًا: "ابتعادي عن الكوميديا بمثابة جريمة، لا يمكن أن أظهر للناس حاليًا بدون تقديم شيء مضحك، خاصة أن الناس أصبحوا بحاجة إلى الضحك أكثر من أي وقت مضى. لا يمكن أن أقدّم عملاً في هذا التوقيت ولا أضحكهم، لأن العقد بيني وبينهم منذ البداية هو الضحك".



المقارنة مع عادل إمام

تحدث محمد هنيدي عن مثله الأعلى في الكوميديا قائلًا: "عندما بدأت في مجال الفن، كان هدفي ونجمي المفضل هو نجيب الريحاني، وما زال هو هدفي ومثلي الأعلى وأكثر النجوم الذين أحبهم، أما مدرستي وعشقي في الكوميديا فهو الزعيم عادل إمام، وهو أكثر من يضحكني. وهدفي طوال الوقت هو العمل للناس وإسعادهم، وهذا سر الاستمرار وأيضًا عدم الاستخفاف بعقول الجمهور".



ورفض هنيدي المقارنة التي عقدتها الصحافة في وقت سابق بينه وبين النجم الكبير عادل إمام، قائلًا: "مشهدي مع عادل إمام في فيلم (بخيت وعديلة) بداية مستقبلي الفني وشرف لي، ولا يمكن أن أحذفه من تاريخي الفني على الإطلاق".



وتابع: "المقارنة بيني وبين الزعيم خلقها الإعلام والصحافة، ولكنني لم آخذ الأمر كما ظهر للناس. كل الأمر عمل ونجاح، ولا يمكن المقارنة بيني وبين عادل إمام، وهو ليس تواضعًا بل حقيقة، فلا يأتي فنان خليفة لفنان".



الخلاف مع محمد فؤاد

نفى هنيدي وجود خلاف مع الفنان محمد فؤاد، مؤكدًا أنه يحمل له كل المشاعر الطيبة. وردًا على سؤال: "هل من الممكن أن تتواصل هاتفياً مع محمد فؤاد؟"، أجاب قائلًا: "آه طبعًا، أتصل.. لماذا لا أتصل به؟!".



وتابع: "لا أنا ولا محمد فؤاد ولا جميع الناس حاليًا سنظل موجودين بعد سنين طويلة، فتصالحوا وتسامحوا".



وردًا على سؤال آخر نصه: "ما السؤال الذي تحب أن توجهه لمحمد فؤاد؟"، أجاب: "لن أسأله عن أي شيء، سأقول له: خلي بالك من صحتك وألف سلامة عليك".



محمد سعد "استهلك نفسه"!

ووصف هنيدي محمد سعد بالنجم المحبوب صاحب الموهبة الكبيرة، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى "استهلاكه نفسه" بعض الشيء، قائلًا: "أكثر فيلم يضحكني لمحمد سعد هو (اللي بالي بالك)، أحب هذا الفيلم. ومحمد سعد أعرفه منذ كنا في الجامعة، وربما استهلك نفسه بعض الشيء بتكرار بعض الشخصيات، ولكنه ما زال لديه الكثير، وهي ليست مسؤوليته منفردًا بل مسؤولية عدة عناصر، لكنه ما زال نجماً محبوبًا، لو كُتب له عمل جيد، وهو يعي ذلك وسيفاجئنا".



مفاجأة رمضان 2025

فجّر هنيدي مفاجأة في نهاية اللقاء معلنًا منافسته في موسم رمضان 2025 بمسلسل جديد، لكنه رفض الكشف عن تفاصيله حاليًا.