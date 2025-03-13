عودة التعاون بين عمرو دياب وعمرو مصطفى بعد إنهاء الخلاف:

الوكيل الإخباري- كشف الموزع الموسيقي عادل حقي عن عودة التعاون الفني بين الهضبة عمرو دياب والملحن عمرو مصطفى بعد سنوات من الخلافات، وذلك بعد إعلان الصلح بينهما.

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وفي تصريحات تلفزيونية، أكد عادل حقي أن العمل بين عمرو دياب وعمرو مصطفى قد بدأ مجددًا، حيث يعمل الثنائي على مشروع جديد على غرار أعمالهما الشهيرة في 2004 و2005.



وأوضح حقي أنه تواصل مع عمرو مصطفى فور علمه بمرضه، مؤكدًا أنه لم يتطرق للموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كان هدفه الأساسي الاطمئنان على صحة مصطفى أولًا قبل أي شيء آخر.



وبعد الأزمة الصحية التي مر بها عمرو مصطفى، والتي تطلبت إجراء جراحة لاستئصال ورم دماغي، دعم الهضبة صديقه وأعاد التواصل معه ليؤكد دعمه له. وقد نشر عمرو دياب صورة له برفقة عمرو مصطفى عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" معلقًا: "أخي عمرو مصطفى، ألف سلامة عليك، ودايماً تفضل تمتع جمهورك بفنك".



وأشارت مصادر مقربة من عمرو مصطفى إلى أن العملية الجراحية التي خضع لها تكللت بالنجاح، وأن حالته الصحية مستقرة إلى حد كبير في الوقت الحالي.