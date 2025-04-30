عودة تورغوت ألب تشعل الحماس لمشاهدة الحلقة 190 من مسلسل المؤسس عثمان

وكانت مشاركة بوزداغ صورة تجمعه بجوشكون قد أثارت فضول الجمهور حول طبيعة الدور الذي سيؤديه.
ويأتي هذا الإعلان بعد النجاح الكبير الذي حققه جوشكون في مسلسل “قيامة أرطغرل” بشخصية “تورغوت ألب”.
انضمام جوشكون لم يأتِ بمفرده، إذ تضمنت الصفقة تصويرًا ترويجيًا خاصًا.
ومن المقرر ان يتم عرض الحلقة 190 من مسلسل المؤسس عثمان مساء اليوم الاربعاء، مع تشوق كبير لعشاق المسلسل من اجل مشاهدة احداث الحلقة بعودة ظهور تورغوت.
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