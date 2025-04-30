الأربعاء 2025-04-30 08:17 م
 

عودة تورغوت ألب تشعل الحماس لمشاهدة الحلقة 190 من مسلسل المؤسس عثمان

تورغوت غازي
تورغوت غازي
 
الأربعاء، 30-04-2025 06:39 م

الوكيل الإخباري-   بعد ترقب وانتظار، كشف المنتج محمد بوزداغ عن مفاجأة مدوية بانضمام الممثل جنكيز جوشكون إلى مسلسل “المؤسس عثمان” في دور “تورغوت غازي”.

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وكانت مشاركة بوزداغ صورة تجمعه بجوشكون قد أثارت فضول الجمهور حول طبيعة الدور الذي سيؤديه.


ويأتي هذا الإعلان بعد النجاح الكبير الذي حققه جوشكون في مسلسل “قيامة أرطغرل” بشخصية “تورغوت ألب”.


انضمام جوشكون لم يأتِ بمفرده، إذ تضمنت الصفقة تصويرًا ترويجيًا خاصًا.


ومن المقرر ان يتم عرض الحلقة 190 من مسلسل المؤسس عثمان مساء اليوم الاربعاء، مع تشوق كبير لعشاق المسلسل من اجل مشاهدة احداث الحلقة بعودة ظهور تورغوت.

 

 
gnews

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