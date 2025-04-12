عودة "ذا فويس" و "ذا فويس كيدز" بعد توقّف دام سنوات

الوكيل الإخباري- بعد سنوات من التوقّف، أعلنت مجموعة MBC رسميًا عن عودة برنامج المواهب الشهير "ذا فويس" بنسختيه للكبار و"ذا فويس كيدز"، في خبر أفرح عشاق الفن والطرب في العالم العربي.

اضافة اعلان



الإعلان جاء عبر برنامج "صباح الخير يا عرب"، حيث كشف الإعلامي هاني الحامد عن قرب انطلاق الموسم الجديد، داعيًا كل من يملك موهبة الغناء للاستعداد للمشاركة.



وجاء في التعليق المرافق: "انضموا إلينا قريبًا في تجارب الأداء لبرنامجي The Voice وThe Voice Kids.."، فيما لم يُكشف بعد عن أسماء لجنة التحكيم، وسط ترقب لمعرفة النجوم الذين سيعودون أو ينضمون لأول مرة.



وشارك في مواسم البرنامج السابقة نخبة من ألمع نجوم العالم العربي مثل كاظم الساهر، شيرين عبدالوهاب، عاصي الحلاني، نانسي عجرم، وتامر حسني، ما يجعل العودة المنتظرة محط أنظار الجمهور.



البرنامج يشكل فرصة ذهبية للمواهب الشابة للظهور والتألق، في وقت تتجه فيه الأنظار مجددًا إلى ساحة برامج اكتشاف النجوم.