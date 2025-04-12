السبت 2025-04-12 02:22 م
 

عودة "ذا فويس" و "ذا فويس كيدز" بعد توقّف دام سنوات

رى
تعبيرية
 
السبت، 12-04-2025 11:02 ص

الوكيل الإخباري-  بعد سنوات من التوقّف، أعلنت مجموعة MBC رسميًا عن عودة برنامج المواهب الشهير "ذا فويس" بنسختيه للكبار و"ذا فويس كيدز"، في خبر أفرح عشاق الفن والطرب في العالم العربي.

اضافة اعلان


الإعلان جاء عبر برنامج "صباح الخير يا عرب"، حيث كشف الإعلامي هاني الحامد عن قرب انطلاق الموسم الجديد، داعيًا كل من يملك موهبة الغناء للاستعداد للمشاركة.


وجاء في التعليق المرافق: "انضموا إلينا قريبًا في تجارب الأداء لبرنامجي The Voice وThe Voice Kids.."، فيما لم يُكشف بعد عن أسماء لجنة التحكيم، وسط ترقب لمعرفة النجوم الذين سيعودون أو ينضمون لأول مرة.


وشارك في مواسم البرنامج السابقة نخبة من ألمع نجوم العالم العربي مثل كاظم الساهر، شيرين عبدالوهاب، عاصي الحلاني، نانسي عجرم، وتامر حسني، ما يجعل العودة المنتظرة محط أنظار الجمهور.


البرنامج يشكل فرصة ذهبية للمواهب الشابة للظهور والتألق، في وقت تتجه فيه الأنظار مجددًا إلى ساحة برامج اكتشاف النجوم.

 

et بالعربي

 

 
gnews

أحدث الأخبار

رى

منوعات كيف تختار مرتبة سرير مناسبة؟ نصائح أساسية لنوم مريح

ت

عربي ودولي الصين تطلق قمرا صناعيا سريا

ل

اقتصاد محلي إقرار التقريرين الإداري والمالي لشرق عمان الصناعية لعام 2024

لرل

منوعات طريقة تحضير "الأرز البخاري المدخن" خطوة بخطوة

ؤ

منوعات نصائح سفر شائعة… تجاهلها!

ب

أخبار محلية توقيع اتفاقية لإنشاء مركز المنصة التكنولوجي في الجنوب

ب

فيديو منوع طبيب مصري يحذر من شرب القهوة على الريق!

ءء

فيديو منوع فتاة توثق رد فعل قطتها عندما قامت بجلب قطة اخرى غيرها والاهتمام بها



 
 





الأكثر مشاهدة