عودة محمد عبده للساحة الفنية بأغنية عاطفية

الوكيل الإخباري- أعلن الفنان محمد عبده عن عودته للساحة الفنية، من خلال استعداده لطرح أغنية جديدة هي الأولى له بعد إصابته بمرض السرطان.

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ولم يكشف الفنان عن تفاصيل أكثر حول أغنيته التي يترقبها جمهوره ومحبيه، لكنه قال عبر حسابه على "إكس": "انتظروا مني أغنية عاطفية في القريب العاجل".



وكان عبده قد طمأن جمهوره مؤخرًا على صحته بعد فترة من العلاج بسبب وعكة صحية، خضع على إثرها لجلسات علاجية للتعافي من مرض السرطان، ليعبّر في عدة مناسبات عن شوقه للعودة إلى الفن ومشاركة جمهوره في الأعمال الغنائية.



وتوقفت نشاطات محمد عبده في الأشهر الماضية بسبب المرض، قبل أن يظهر في العديد من المناسبات ليطمئن جمهوره بأنه بصحة جيدة.



وترددت في الأشهر الماضية، التي أعقبت إصابة محمد عبده بالسرطان، شائعات كثيرة عن اعتزاله الغناء، قبل أن يفاجئ الجميع اليوم بقرب إصدار أجدد أعماله.