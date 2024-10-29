عودة محمد عبده للساحة الفنية بأغنية عاطفية

ولم يكشف الفنان عن تفاصيل أكثر حول أغنيته التي يترقبها جمهوره ومحبيه، لكنه قال عبر حسابه على "إكس": "انتظروا مني أغنية عاطفية في القريب العاجل".
وكان عبده قد طمأن جمهوره مؤخرًا على صحته بعد فترة من العلاج بسبب وعكة صحية، خضع على إثرها لجلسات علاجية للتعافي من مرض السرطان، ليعبّر في عدة مناسبات عن شوقه للعودة إلى الفن ومشاركة جمهوره في الأعمال الغنائية.
وتوقفت نشاطات محمد عبده في الأشهر الماضية بسبب المرض، قبل أن يظهر في العديد من المناسبات ليطمئن جمهوره بأنه بصحة جيدة.
وترددت في الأشهر الماضية، التي أعقبت إصابة محمد عبده بالسرطان، شائعات كثيرة عن اعتزاله الغناء، قبل أن يفاجئ الجميع اليوم بقرب إصدار أجدد أعماله.
-
أخبار متعلقة
-
وفاة الفنان المصري الكبير حسن يوسف
-
موعد حفل عمرو دياب في مهرجان الجونة
-
موسم جديد من "The X Factor" بمشاركة راغب علامة
-
هيفاء وهبي بطلة دراما رمضان بعد غياب 6 سنوات
-
قصي خولي يخوض تجربة جديدة في "من سيربح المليون"
-
مغنون عرب في "ليلة محمد عبدالوهاب" في موسم الرياض
-
مفاجأة "غير سارة" عن صحة أحمد سعد
-
الموت يُفجع الفنان راغب علامة