عودة "The Voice" تشعل التوقعات.. من سيكون في لجنة التحكيم؟

الوكيل الإخباري- بعد إعلان شبكة MBC عن عودة برنامج المواهب الشهير "The Voice" بنسختيه للكبار والصغار بعد غياب دام أكثر من خمس سنوات، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بترشيحات الجمهور لأسماء لجنة التحكيم، وسط حالة من الحماس والحنين للمواسم السابقة.

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الفنان ناصر القصبي رحّب بقرار عودة البرنامج، معتبرًا أنه جاء في وقته، لا سيّما أن الساحة الفنية تفتقد منذ سنوات لبرامج ترفيهية ضخمة على مستوى العالم العربي، كالتي عودتنا عليها MBC.



ورغم عدم الإعلان الرسمي عن أسماء لجنة التحكيم، إلا أن الجمهور بدأ بالمطالبة بعودة النجمة شيرين عبد الوهاب، التي تركت بصمة لا تُنسى في أول مواسم البرنامج، وكان حضورها مزيجًا من الطرافة والعفوية والعاطفة. كما طالب كثيرون بعودة كاظم الساهر، الذي غاب عن آخر موسم، لكن شعبيته لا تزال طاغية بين متابعي البرنامج.



وتساءل كثيرون ما إذا كانت القناة ستعيد نفس الأسماء مثل أحلام، عاصي الحلاني، نانسي عجرم، تامر حسني، ومحمد حماقي، كما فعلت سابقًا مع برنامج "Arabs Got Talent" بإعادة اللجنة الأصلية مع إضافة باسم يوسف، أم أننا سنشهد وجوهًا جديدة من جيل الشباب، الذين باتوا يتمتعون بجماهيرية ضخمة على مواقع التواصل.



من جهته، كشف برنامج ET بالعربي أنه تواصل مع عدد من النجوم الذين سبق وشاركوا في البرنامج، وسألهم عمّا إذا تم التواصل معهم من قبل MBC بشأن المشاركة في النسخة الجديدة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حتى الآن.