الإثنين 2026-06-15 04:59 م

عيسى السقار يغني للنشامى ويشعل حماس الجماهير في كأس العالم

ب
عيسى السقار يغني للنشامى ويشعل حماس الجماهير في كأس العالم
 
الإثنين، 15-06-2026 04:48 م

الوكيل الإخباري- أطلق الفنان عيسى السقار أغنيته الوطنية الجديدة "شرق وغرب النشمي بالملعب" احتفاءً بتأهل المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2026، في إنجاز تاريخي يمثل أول مشاركة أردنية في المونديال.

اضافة اعلان

 

 

والعمل الجديد من إنتاج وزارة الثقافة ويجسد مشاعر الفخر والفرح التي تعيشها الجماهير الأردنية بهذه المناسبة الاستثنائية، وليكون رسالة دعم وتحفيز للمنتخب قبل خوض غمار البطولة العالمية.


وقدم السقار الأغنية بصوته المعروف بالأعمال الوطنية والجماهيرية، فيما صاغ كلماتها الشاعر وافي الكراسنة، وتولى محمد القيسي التوزيع والمكس والماسترنغ، بينما أبدع تيسير القرم في تنفيذ الصولو الموسيقي. كما حمل العمل بصمة عمران أبو صهيون في المونتاج والإخراج، بإدارة أعمال أيهم الزعبي وإشراف حمزة الزعبي على منصات التواصل الاجتماعي.


وتأتي الأغنية تعبيرا عن اعتزاز الأردنيين بإنجاز النشامى التاريخي، وهدية للجماهير التي وقفت خلف المنتخب في رحلته نحو كأس العالم.

 

 

 

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي ترامب: السفن بدأت بالتحرك والعديد منها محملة بالنفط خارج مضيق هرمز

ب

فن ومشاهير عيسى السقار يغني للنشامى ويشعل حماس الجماهير في كأس العالم

ا

أخبار الشركات كابيتال بنك يحتفل مع موظفيه بمشاركة "النشامى" التاريخية في كأس العالم ويهدي المنتخب أغنية وطنية خاصة

ب

أخبار الشركات البنك الأهلي الأردني يوقّع اتفاقية البنك المُعزِّز مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

ا

أخبار محلية توضيح حول مصدر عينات الجميد المخالفة

ب

أخبار محلية حافلات لنقل المواطنين مجانا إلى مقر محافظة مادبا الجديد

إنا لله وإنا إليه راجعون

نعـي فـاضل الدكتور الصيدلي أسعد محمود خطاب في ذمة الله

صندوق الإئتمان العسكري

أخبار محلية الإئتمان العسكري يحتفل بمرور 15 عاما على مسيرة من العطاء المؤسسي



 
 






الأكثر مشاهدة

 