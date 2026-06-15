عيسى السقار يغني للنشامى ويشعل حماس الجماهير في كأس العالم

الوكيل الإخباري- أطلق الفنان عيسى السقار أغنيته الوطنية الجديدة "شرق وغرب النشمي بالملعب" احتفاءً بتأهل المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2026، في إنجاز تاريخي يمثل أول مشاركة أردنية في المونديال.

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والعمل الجديد من إنتاج وزارة الثقافة ويجسد مشاعر الفخر والفرح التي تعيشها الجماهير الأردنية بهذه المناسبة الاستثنائية، وليكون رسالة دعم وتحفيز للمنتخب قبل خوض غمار البطولة العالمية.



وقدم السقار الأغنية بصوته المعروف بالأعمال الوطنية والجماهيرية، فيما صاغ كلماتها الشاعر وافي الكراسنة، وتولى محمد القيسي التوزيع والمكس والماسترنغ، بينما أبدع تيسير القرم في تنفيذ الصولو الموسيقي. كما حمل العمل بصمة عمران أبو صهيون في المونتاج والإخراج، بإدارة أعمال أيهم الزعبي وإشراف حمزة الزعبي على منصات التواصل الاجتماعي.