عيسى السقار يغني للنشامى ويشعل حماس الجماهير في كأس العالم

وقدم السقار الأغنية بصوته المعروف بالأعمال الوطنية والجماهيرية، فيما صاغ كلماتها الشاعر وافي الكراسنة، وتولى محمد القيسي التوزيع والمكس والماسترنغ، بينما أبدع تيسير القرم في تنفيذ الصولو الموسيقي. كما حمل العمل بصمة عمران أبو صهيون في المونتاج والإخراج، بإدارة أعمال أيهم الزعبي وإشراف حمزة الزعبي على منصات التواصل الاجتماعي.
وتأتي الأغنية تعبيرا عن اعتزاز الأردنيين بإنجاز النشامى التاريخي، وهدية للجماهير التي وقفت خلف المنتخب في رحلته نحو كأس العالم.
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