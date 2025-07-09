غادة عادل تخضع لشد وجه وتخطف الأنظار بإطلالة شبابية جديدة

الوكيل الإخباري- كشفت النجمة المصرية غادة عادل عن خضوعها مؤخرًا لعملية تجميل من نوع "شد الوجه (Face Lift)"، في خطوة أثارت تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تداول صور قبل وبعد الإجراء، والتي أظهرت ملامح أكثر نضارة وشبابًا.

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وأشاد الجمهور بنتيجة العملية، معتبرين أن غادة حافظت على جمالها الطبيعي مع لمسة واضحة من التجديد، واصفين النتيجة بـ"الناجحة والأنيقة".



وفي تصريحات إعلامية، أعربت غادة عن رضاها قائلة: "التحسن ملحوظ، والنتيجة النهائية ستظهر خلال أيام قليلة."

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