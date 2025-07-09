غادة عادل تخضع لشد وجه وتخطف الأنظار بإطلالة شبابية جديدة

وأشاد الجمهور بنتيجة العملية، معتبرين أن غادة حافظت على جمالها الطبيعي مع لمسة واضحة من التجديد، واصفين النتيجة بـ"الناجحة والأنيقة".
وفي تصريحات إعلامية، أعربت غادة عن رضاها قائلة: "التحسن ملحوظ، والنتيجة النهائية ستظهر خلال أيام قليلة."
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