غادة عبد الرازق ترد قانونيا على اتهامات مالية في باريس

الوكيل الإخباري- أعلنت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، يوم الثلاثاء، عن مباشرتها لإجراءات قانونية ضد جهات وأفراد روجوا لما وصفتها بـ"أخبار كاذبة ومسيئة"، تمسّ بسمعتها الشخصية والمهنية، سواء داخل مصر أو خارجها.

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وفي بيان رسمي، كلفت عبد الرازق المحامي ياسر قنطوش باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة مروّجي ما وصفته بـ"ادعاءات باطلة تهدف للتشهير"، مطالبة وسائل الإعلام بتحرّي الدقة والاعتماد على مصادر موثوقة في ما يُنشر عنها.



تفاصيل الأزمة

ويأتي تحرك غادة القانوني بعد أزمة أثارت جدلاً على مواقع التواصل، حيث أعلنت شركة فرنسية متخصصة في تنظيم الإقامات الفاخرة، MK Prestige Paris، عن اتخاذها خطوات قانونية لتحصيل مستحقات مالية تتجاوز 50 ألف يورو (نحو 3 ملايين جنيه مصري)، قالت إن غادة عبد الرازق وابنتها روتانا قزاز امتنعتا عن سدادها بعد الاستفادة من خدمات إقامة فاخرة خلال زيارتهما الأخيرة إلى باريس.



وذكرت الشركة أنها حاولت التواصل مع الطرفين بشكل ودي دون جدوى، ما دفعها إلى بدء إجراءات قانونية في فرنسا.



من جانبها، لم تتطرق غادة عبد الرازق في بيانها إلى تفاصيل الاتهامات الفرنسية، لكنها أكدت أن أي أخبار يتم تداولها في هذا السياق "لا تستند إلى وثائق رسمية أو أحكام قضائية".