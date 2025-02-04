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غرامي 2025: شاكيرا تهاجم سياسات ترامب وتدافع عن المهاجرين في خطاب مؤثر

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شاكيرا
الثلاثاء، 04-02-2025 01:13 م

الوكيل الإخباري-   اغتنمت النجمة الكولومبية شاكيرا لحظة فوزها بجائزة أفضل ألبوم بوب لاتيني عن "Las Mujeres Ya No Lloran" في حفل توزيع جوائز غرامي 2025 لتوجيه رسالة قوية ضد سياسات الهجرة التي يتبعها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

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وخلال تسلمها الجائزة من جينيفر لوبيز، أعربت شاكيرا عن امتنانها لأطفالها، ثم ألقت خطاباً اعتبره الكثيرون بمثابة رسالة ضد الترحيل الجماعي والهجرة، حيث قالت: "أنا أيضاً أتيت مهاجرة إلى هذا البلد حاملة حلماً.. اللاتينيون، نحن قوة لا يمكن إيقافها.. لن أتعب من القتال معهم ومن أجلهم". وأضافت: "أريد أن أهدي هذه الجائزة إلى جميع إخوتي وأخواتي المهاجرين في هذا البلد، أنتم محبوبون، وتستحقون ذلك، وسأقاتل معكم دائماً".


رسالتها جاءت بعد مزحة ساخرة أطلقها مقدم الحفل، تريفور نواه، حول المهاجرين والمجرمين الكولومبيين، حيث قال: "شاكيرا كانت أعظم شيء في كولومبيا لا يشكل جريمة من الدرجة الأولى".

 

وأوضح نواه أن فئة التصويت تضم أيضًا 20 مليون مهاجر غير شرعي، وهو ما اعتبره البعض استفزازاً.


شاكيرا تحدثت عن تجربتها كمهاجرة، وقالت على السجادة الحمراء قبل الحفل: "كنت أيضاً مهاجرة أتيت إلى هذه المدينة بحلم، أعرف جيداً كيف تكون هذه النكسات، ولكن أيضاً مدى قوة شعبنا".

 

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