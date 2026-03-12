الخميس 2026-03-12 12:22 م

غموض حول موعد عودة أصالة نصري يثير جدلًا واسعًا!

غموض حول موعد عودة أصالة نصري يثير جدلًا واسعًا!
أصالة نصري
 
الخميس، 12-03-2026 11:05 ص
الوكيل الإخباري-   تجددت التساؤلات في الأوساط الفنية والإعلامية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا حول موعد عودة الفنانة أصالة نصري إلى وطنها لإحياء حفل غنائي كبير في دمشق، بعد غياب طويل دام نحو 15 عامًا.اضافة اعلان


وكان نقيب الفنانين السوريين، مازن الناطور، قد أعلن سابقًا أن الحفل سيقام في 18 آذار الجاري ضمن احتفالية فنية ضخمة، إلا أن الأيام القليلة المتبقية على الموعد لم تشهد أي إعلان رسمي جديد.

وفي ظل الغموض الذي يحيط بموعد الحفل، عادت الأسئلة مجددًا حول إمكانية حضور أصالة إلى سوريا بعد سنوات الغياب الطويلة.

ودارت على مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا نقاشات واسعة بهذا الخصوص، حيث تداول نشطاء تساؤلات حول حقيقة إقامة الحفل في الظروف الراهنة، حيث الأزمات الداخلية والتوترات الإقليمية التي تعصف بالمنطقة، وما يرافقها من تداعيات سياسية وأمنية تلقي بظلالها على المشهد الثقافي والفني. 

ويرى مراقبون أن إقامة الحفل في الوقت المحدد باتت احتمالًا ضعيفًا، بعدما أشار مازن الناطور إلى أن الحفل قد تأجل بسبب الظروف والتصعيدات الجارية.

وبحسب تقارير إعلامية، قال الناطور إن هناك موعدًا جديدًا للحفل لم يُحدد حتى الآن، مشيرًا إلى أن تحديد التاريخ البديل سيبقى مرتبطًا بتطورات المرحلة الراهنة.

كما أكد تمسكه بعودة أصالة نصري إلى جمهورها في دمشق، معبرًا عن حماسه لرؤيتها مجددًا على المسارح السورية بعد سنوات من الغياب.

فيما اعتبر بعض النشطاء أن الإعلان المتكرر عن عودة أصالة يظل حتى الآن في إطار الزخم الإعلامي، في ظل غياب خطوات عملية واضحة تؤكد تنظيم الحفل أو تحديد موعد نهائي لعودة أصالة إلى سوريا.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

غوغل تحذر من ثغرة خطيرة في آيفون تهدد بيانات المستخدمين

تكنولوجيا غوغل تحذر من ثغرة خطيرة في آيفون تهدد بيانات المستخدمين

مؤسسة ولي العهد تفتح باب التسجيل لحضور منتدى تواصل 2026

أخبار محلية مؤسسة ولي العهد تفتح باب التسجيل لحضور منتدى تواصل 2026

"ميتا" تستحوذ على منصة "مولت بوك" المثيرة للجدل 12-03-2026 | 11:45

تكنولوجيا "ميتا" تستحوذ على منصة "مولت بوك" المثيرة للجدل

ارشيفية

أخبار محلية الحكومة تبحث مع التجار تحديات الاستيراد وتنويع مصادر التوريد

استهداف خزانات وقود بإحدى المنشآت في محافظة المحرق بالبحرين

عربي ودولي استهداف خزانات وقود بإحدى المنشآت في محافظة المحرق بالبحرين

البنتاغون يرصد مكافأة مالية مقابل معلومات عن مسيّرات مسروقة من قاعدة عسكرية

عربي ودولي البنتاغون يرصد مكافأة مالية مقابل معلومات عن مسيّرات مسروقة من قاعدة عسكرية

هانى شاكر

فن ومشاهير حقيقة وفاة الفنان هاني شاكر

الكويت تعلن خروج 6 خطوط كهرباء عن الخدمة بسبب شظايا اعتراض المسيرات

عربي ودولي الكويت تعلن خروج 6 خطوط كهرباء عن الخدمة بسبب شظايا اعتراض المسيرات



 






الأكثر مشاهدة