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غموض يحيط بمسلسل 'شهادة معاملة أطفال' بعد انسحاب المخرج وائل فرج

لف
المخرج وائل فرج
الأربعاء، 15-01-2025 03:23 م

الوكيل الإخباري-   شهد مسلسل "شهادة معاملة أطفال" الذي من المقرر أن يعرض في موسم دراما رمضان 2025 حالة من الغموض والتساؤلات في الساعات الأخيرة، بعد انتشار أنباء عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام حول خلافات داخلية بين طاقم العمل وصناع المسلسل.

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ووسط هذه الأنباء، أعلن المخرج وائل فرج عبر حسابه على "فيس بوك" انسحابه من المشروع، موضحًا أن القرار جاء نزولًا عن رغبته بسبب اختلاف وجهات النظر الفنية.


في ضوء هذه التطورات، أشارت وسائل إعلام  إلى تولي المخرج سامح عبدالعزيز مسؤولية إخراج المسلسل واستكمال تصويره.


ويشارك الفنان المصري محمد هنيدي في مسلسل "شهادة معاملة أطفال" في دور محامٍ يدافع عن حقوق الإنسان، بينما تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، ويكشف عن رحلة مليئة بالمفارقات.

 

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