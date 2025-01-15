غموض يحيط بمسلسل 'شهادة معاملة أطفال' بعد انسحاب المخرج وائل فرج

في ضوء هذه التطورات، أشارت وسائل إعلام إلى تولي المخرج سامح عبدالعزيز مسؤولية إخراج المسلسل واستكمال تصويره.
ويشارك الفنان المصري محمد هنيدي في مسلسل "شهادة معاملة أطفال" في دور محامٍ يدافع عن حقوق الإنسان، بينما تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، ويكشف عن رحلة مليئة بالمفارقات.
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