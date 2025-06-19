"فات الميعاد".. أم كلثوم تعود إلى الشاشة الصغيرة بعد نصف قرن من الرحيل

الوكيل الإخباري- في سابقة فنية لافتة، تعود كوكب الشرق أم كلثوم إلى الجمهور العربي بعد مرور خمسين عامًا على رحيلها، من خلال تتر مسلسل درامي جديد يحمل اسم واحدة من أشهر أغانيها، "فات الميعاد"، وذلك عبر منصتي "Watch It" و"DMC". ويُعد هذا الظهور الأول لصوت السيدة أم كلثوم في تتر مسلسل منذ وفاتها عام 1975، ما شكّل مفاجأة فنية للجمهور والنقاد على حد سواء.

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المسلسل، الذي أشرف على كتابته السيناريست محمد فريد وأخرجه سعد هنداوي، يقدم دراما اجتماعية مشحونة بالتوترات العاطفية والإنسانية. تبدأ أحداثه من موقف بسيط ظاهريًا، حين تطلب زوجة الطلاق من زوجها، لكنه يتحول إلى سلسلة من التحولات الدرامية التي تكشف أسرارًا وخبايا بين شخوص العمل، وسط مزيج من الرومانسية والارتباك، الحب والخوف، والشجاعة والتردد.



ويشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، من بينهم: أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، ومحمود البزاوي، في عمل يُراهن على قوة الحبكة والتفاصيل الإنسانية الدقيقة.



واختار صنّاع المسلسل أن تكون الأغنية الشهيرة "فات الميعاد" — التي كتبها مرسي جميل عزيز ولحنها بليغ حمدي وغنتها أم كلثوم عام 1967 — هي تتر المسلسل، في خطوة وصفها نقاد بأنها "ذكية وحنينية"، تعيد صوت أم كلثوم إلى أذن الجيل الجديد.



وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال الدكتور إسماعيل صيام، أستاذ النقد الفني بأكاديمية الفنون:

"إعادة تقديم صوت أم كلثوم في الدراما التلفزيونية فكرة مختلفة ومتميزة، بشرط أن تتكامل الحبكة الدرامية مع اسم المسلسل وروح التتر. اختيار أغنية خالدة بصوت أم كلثوم في عمل أبطاله من جيل الشباب يعد فرصة ذهبية لتعريف الأجيال الجديدة بعظمة هذه القامة الفنية".



وأضاف أن التترات القوية تبقى في الذاكرة، مشيرًا إلى نماذج ناجحة مثل "المال والبنون" و"رأفت الهجان"، مؤكدًا أن "تتر جيد يمكن أن يخلّد المسلسل في ذاكرة الجمهور".