"فات الميعاد".. أم كلثوم تعود إلى الشاشة الصغيرة بعد نصف قرن من الرحيل

المسلسل، الذي أشرف على كتابته السيناريست محمد فريد وأخرجه سعد هنداوي، يقدم دراما اجتماعية مشحونة بالتوترات العاطفية والإنسانية. تبدأ أحداثه من موقف بسيط ظاهريًا، حين تطلب زوجة الطلاق من زوجها، لكنه يتحول إلى سلسلة من التحولات الدرامية التي تكشف أسرارًا وخبايا بين شخوص العمل، وسط مزيج من الرومانسية والارتباك، الحب والخوف، والشجاعة والتردد.
ويشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، من بينهم: أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، ومحمود البزاوي، في عمل يُراهن على قوة الحبكة والتفاصيل الإنسانية الدقيقة.
واختار صنّاع المسلسل أن تكون الأغنية الشهيرة "فات الميعاد" — التي كتبها مرسي جميل عزيز ولحنها بليغ حمدي وغنتها أم كلثوم عام 1967 — هي تتر المسلسل، في خطوة وصفها نقاد بأنها "ذكية وحنينية"، تعيد صوت أم كلثوم إلى أذن الجيل الجديد.
وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال الدكتور إسماعيل صيام، أستاذ النقد الفني بأكاديمية الفنون:
"إعادة تقديم صوت أم كلثوم في الدراما التلفزيونية فكرة مختلفة ومتميزة، بشرط أن تتكامل الحبكة الدرامية مع اسم المسلسل وروح التتر. اختيار أغنية خالدة بصوت أم كلثوم في عمل أبطاله من جيل الشباب يعد فرصة ذهبية لتعريف الأجيال الجديدة بعظمة هذه القامة الفنية".
وأضاف أن التترات القوية تبقى في الذاكرة، مشيرًا إلى نماذج ناجحة مثل "المال والبنون" و"رأفت الهجان"، مؤكدًا أن "تتر جيد يمكن أن يخلّد المسلسل في ذاكرة الجمهور".
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