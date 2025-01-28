 
الثلاثاء 2025-01-28 04:32 م
 

فادي الهاشم يعلق على شائعات انفصاله عن نانسي عجرم -فيديو

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نانسي عجرم و فادي الهاشم
الثلاثاء، 28-01-2025 02:31 م

الوكيل الإخباري- أثارت الأنباء المتداولة حول طلاق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم من زوجها فادي الهاشم، بعد 17 عاماً من الزواج، جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي. فقد نشر الهاشم عبر حسابه على "إنستغرام" مقطع فيديو معلقاً عليه بعبارة: "شاهد تطبيقاً حياً لنظرية القطيع"، التي تركز على تأثير الجماعة على سلوك الأفراد، ما فسره البعض على أنه رد غير مباشر على شائعات الانفصال.

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على الرغم من ذلك، اختارت نانسي عجرم الصمت ولم تعلق بشكل رسمي على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا، والتي بدأت عقب تغريدة لها عبر "إكس" (تويتر سابقًا)، قالت فيها: "عندما ينتهي فصل، تبدأ روحنا في كتابة فصل جديد، هذه سُنَّة الحياة".

 

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gnews

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