فادي الهاشم يعلق على شائعات انفصاله عن نانسي عجرم -فيديو

على الرغم من ذلك، اختارت نانسي عجرم الصمت ولم تعلق بشكل رسمي على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا، والتي بدأت عقب تغريدة لها عبر "إكس" (تويتر سابقًا)، قالت فيها: "عندما ينتهي فصل، تبدأ روحنا في كتابة فصل جديد، هذه سُنَّة الحياة".
-
أخبار متعلقة
-
'في ساعته وتاريخه' يعود بموسمه الثاني على 'dmc' في فبراير
-
يارا صبري تعلن غيابها عن رمضان 2025 وتستعرض نجاح 'العميل'
-
كندة حنا: سقوط الأسد دمّر حياتي وأجبرني على مغادرة سوريا-فيديو
-
تركي آل الشيخ ينشر صورة مع عمرو دياب ويثير تساؤلات بتعليقه الغامض
-
تامر حسني يشارك دعاء ليلة الإسراء والمعراج ويطلب من جمهوره الدعاء له
-
هل تذكرون 'وردة' في مسلسل 'جميل وهناء'؟ شاهدوا كيف أصبحت الآن!
-
أول ظهور لنانسي عجرم بعد خبر انفصالها - صورة
-
ياسمين صبري تترك تصوير مسلسلها الرمضاني لسبب مفاجئ! - صورة