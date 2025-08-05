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فارس كرم يحسم الجدل حول زواجه الثاني.. تصريح يثير التساؤلات

عنن
فارس كرم
 
الثلاثاء، 05-08-2025 02:02 م

الوكيل الإخباري-   قال الفنان فارس كرم "عملتها مرّة وما بقى بعملها"، ردّاً على سؤال عن إمكانيّة إرتباطه من جديد.

وأضاف كرم خلال مقابلة أنّه لن يدخل القفص الذهبي، وقال "أعوذ بالله".

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