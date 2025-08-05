فارس كرم يحسم الجدل حول زواجه الثاني.. تصريح يثير التساؤلات

الوكيل الإخباري- قال الفنان فارس كرم "عملتها مرّة وما بقى بعملها"، ردّاً على سؤال عن إمكانيّة إرتباطه من جديد.



وأضاف كرم خلال مقابلة أنّه لن يدخل القفص الذهبي، وقال "أعوذ بالله".

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