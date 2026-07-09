فاليري أبو شقرا تفاجئ سامر إسماعيل باحتفال عيد ميلاده في كواليس "حب أعمى"

12:55 م

الوكيل الإخباري- احتفلت الفنانة اللبنانية فاليري أبو شقرا بعيد ميلاد الفنان السوري سامر إسماعيل بطريقة عفوية داخل كواليس تصوير مسلسل حب أعمى، حيث فاجأته داخل الكرفان بقالب حلوى وشاركت اللحظة مع متابعيها عبر "إنستغرام". اضافة اعلان





ونشر سامر إسماعيل بدوره لقطات من احتفالات أصدقائه به، موجهاً لهم رسالة شكر، كما شاركت زوجته مايا صوراً تجمعهما من ذكرياتهما.



وتلقى الفنان السوري تهاني من زملائه في الوسط الفني، بينهم أيمن عبد السلام وساشا دحدوح ويامن الحجلي وفوزي المتعب، الذين تمنوا له عاماً مليئاً بالنجاح والسعادة.





