فاليري أبو شقرا تفاجئ سامر إسماعيل باحتفال عيد ميلاده في كواليس "حب أعمى"

ونشر سامر إسماعيل بدوره لقطات من احتفالات أصدقائه به، موجهاً لهم رسالة شكر، كما شاركت زوجته مايا صوراً تجمعهما من ذكرياتهما.
وتلقى الفنان السوري تهاني من زملائه في الوسط الفني، بينهم أيمن عبد السلام وساشا دحدوح ويامن الحجلي وفوزي المتعب، الذين تمنوا له عاماً مليئاً بالنجاح والسعادة.
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