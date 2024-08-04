فايا يونان تسطر ليلة من الإبداع والوطنية في أمسية جرشية

ووسط أجواء من البهجة والشوق استقبل جمهور جرش صاحبة الصوت الشجي الفنانة يونان بتصفيق وحماس كبير، ثم بدأت وصلتها الفنية بأغنية "أحب يديك" التي تفاعل معها الجمهور بحماس.
ورحبت من بعدها الفنانة يونان بجمهور جرش وشكرتهم على استقبالهم الرائع وقالت "كل مره بكون فيها بالأردن بحس حالي ببلدي شكرا على حبكم الكبير".
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