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فايا يونان تسطر ليلة من الإبداع والوطنية في أمسية جرشية

فايا يونان
فايا يونان




 

الأحد، 04-08-2024 11:05 ص

 الوكيل الاخباري - ليلة استثنائية عاشها جمهور جرش للثقافة والفنون في دورته الـ38 في أمسية فنية أحيتها الفنانة السورية الشابة فايا يونان على خشبة مسرح الساحة الرئيسية تزينت بالوطنية والمشاعر بحضور رئيسة اللجنة العليا لمهرجان جرش وزيرة الثقافة هيفاء النجار والمدير التنفيذي لمهرجان جرش ايمن سماوي.


ووسط أجواء من البهجة والشوق استقبل جمهور جرش صاحبة الصوت الشجي الفنانة يونان بتصفيق وحماس كبير، ثم بدأت وصلتها الفنية بأغنية "أحب يديك" التي تفاعل معها الجمهور بحماس.


ورحبت من بعدها الفنانة يونان بجمهور جرش وشكرتهم على استقبالهم الرائع وقالت "كل مره بكون فيها بالأردن بحس حالي ببلدي شكرا على حبكم الكبير".

gnews

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