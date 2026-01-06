فتاة تُدهش الجمهور بتصرفها مع محمد رمضان على المسرح - فيديو

وأوضح رمضان عبر الميكروفون أن الحذاء الذي يرتديه غير مريح، ما دفع إحدى مساعداته للصعود إلى المسرح لمساعدته على تغييره، وقبّل رأسها تقديراً لتدخلها السريع، في لقطة لاقت انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويُعد الحفل عودة قوية لرمضان إلى إحياء الحفلات الجماهيرية في القاهرة، حيث قدّم عرضاً ضخماً تضمن ظهوره على المسرح برفقة كأس العالم الأصلي ضمن فعاليات الجولة الترويجية للبطولة المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
