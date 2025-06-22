"فراغ كبير بقلبها"... منشور مؤثر جداً من كارول سماحة في عيد الأب (صور)

الوكيل الإخباري- تصدر اسم الفنانة اللبنانية كارول سماحة منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما شاركت صورًا مؤثرة تجمع زوجها الراحل المنتج المصري .

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وليد مصطفى مع ابنتهما تالا، احتفالًا بمناسبة عيد الأب الذي يصادف اليوم 21 حزيران.



و ظهرت تالا في الصور التي نشرتها كارول سماحة وهي جالسة في حضن والدها وتغمره بشدة، حيث ارفقت كارول الصور بتعليق مؤثر قالت فيه: "فراغ كبير بقلبها.. كنت الحضن، والأمان، والسند.. بعدك بكل زاوية بالبيت، بكل تفصيل، بكل لحظة ضعف مندور فيها عنك".



وتابعت كارول سماحة قائلة: "عم حاول قد ما فيّي عبّي الفراغ اللي تركتو.. بس ما في حدا بيشبهك، إنت مش بس أب، إنت مدرسة حب وتضحية ما بتتكرر.. كل عيد أب وروحك مرتاحة بالسما، يا أطيب وأحن أب بالدني".

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