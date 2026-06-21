فرحة مزدوجة لرامي صبري بعد طرح ألبومه الجديد

الوكيل الإخباري- احتفل الفنان المصري رامي صبري بعيد ميلاد نجليه علي وعمر، بالتزامن مع تفاعل الجمهور مع ألبومه الجديد "القمر" على المنصات الرقمية.

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ونشر صبري صورًا من الاحتفال عبر منصة "إكس"، معبرًا عن سعادته بعيد ميلاد أبنائه ونجاح ألبومه، ومتمنيًا لهم حياة سعيدة.



ومن جهتها، هنّأته زوجته شيري عادل على نجاح الألبوم.