فرحة مزدوجة لرامي صبري بعد طرح ألبومه الجديد

ونشر صبري صورًا من الاحتفال عبر منصة "إكس"، معبرًا عن سعادته بعيد ميلاد أبنائه ونجاح ألبومه، ومتمنيًا لهم حياة سعيدة.
ومن جهتها، هنّأته زوجته شيري عادل على نجاح الألبوم.
ويضم ألبوم "القمر" 13 أغنية، وحقق انتشارًا ملحوظًا، خاصة أغنيتي "أيامي" و"لو تعرف"، مع تنوع موسيقي بين الرومانسي والدرامي والإيقاعات الشرقية، وبمشاركة عدد من الشعراء والملحنين والموزعين.
-
أخبار متعلقة
-
وعكة صحية مفاجئة لفانة مشهورة
-
شاهد استراحة عائلية لنانسي عجرم
-
الفنانون يرفعون الصوت تضامنًا مع سوريا
-
مصر تودّع فنانا شابا شهيرا
-
ريما الرحباني في عيد الأب: 'راحوا' - فيديو
-
أصالة نصري بإطلالة فستان الأميرات في جدة - صور
-
ظافر العابدين يكشف وجعه الكبير - فيديو
-
Toy Story 5 يحقق أرقامًا قياسية في أول أيام عرضه