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فرحة مزدوجة لرامي صبري بعد طرح ألبومه الجديد

غتب
رامي صبري و نجليه علي و عمر
 
الأحد، 21-06-2026 11:02 ص

الوكيل الإخباري-  احتفل الفنان المصري رامي صبري بعيد ميلاد نجليه علي وعمر، بالتزامن مع تفاعل الجمهور مع ألبومه الجديد "القمر" على المنصات الرقمية.

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ونشر صبري صورًا من الاحتفال عبر منصة "إكس"، معبرًا عن سعادته بعيد ميلاد أبنائه ونجاح ألبومه، ومتمنيًا لهم حياة سعيدة.


ومن جهتها، هنّأته زوجته شيري عادل على نجاح الألبوم.


ويضم ألبوم "القمر" 13 أغنية، وحقق انتشارًا ملحوظًا، خاصة أغنيتي "أيامي" و"لو تعرف"، مع تنوع موسيقي بين الرومانسي والدرامي والإيقاعات الشرقية، وبمشاركة عدد من الشعراء والملحنين والموزعين.

 
 


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