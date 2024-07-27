فرقة الفنون الادائية السعودية تشارك في ليالي جرش ال38

الوكيل الاخباري- أختتم برنامج الساحة الرئيسية في ثالث ايام مهرجان جرش ال38 بعرض لفرقة الفنون الأدائية القادمة من المملكة العربية السعودية، إذ تشارك السعودية بعدة فعاليات في المهرجان في إطار التبادل الثقافي بين المملكتين الأردنية والسعودية، وقد عكست الفرقة خلال العرض صورة بهية للتراث والفنون السعودية ومنها "السامري والخامري والدحة والرفيجي" وقدمت الفرقة خلال العرض عدة اسكتشات، ومن خلال فرقتين تشمل الاولى العنصر النسائي والفرقة الأخرى العنصر الرجالي، وتضم كل فرقة عشرة أشخاص، كما وتزين مسرح الساحة الرئيسية بالعلم السعودي، وسط تفاعل من الجمهور الحضور.





