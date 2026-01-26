فرقة معان للفلكلور الشعبي تمثل الأردن بمعرض دولي في الهند

وتمثل فرقة معان للفلكلور الشعبي الأردن في المؤتمر الذي يحظى بمشاركة ٥٠ دولة من مختلف أنحاء العالم، لتؤدي مجموعة من العروض الفلكلورية التي تعكس التراث والهوية الأردنية، حيث تواصل الفرقة مشاركاتها في مختلف المحافل الإقليمية والدولية لنقل التراث والفلكلور الأردني إلى كافة أنحاء العالم.
