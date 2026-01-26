الإثنين 2026-01-26 06:08 م

فرقة معان للفلكلور الشعبي تمثل الأردن بمعرض دولي في الهند

الإثنين، 26-01-2026 04:35 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت فرقة معان للفلكور الشعبي انهاء استعداداتها للمشاركة في فعاليات معرض سوراجاكوند الدولي للحرف اليدوية ٢٠٢٦، الذي ستقام فعالياته في العاصمة الهندية نيودلهي في الفترة من ٢٨ كانون الثاني وحتى ٥ شباط.

وتمثل فرقة معان للفلكلور الشعبي الأردن في المؤتمر الذي يحظى بمشاركة ٥٠ دولة من مختلف أنحاء العالم، لتؤدي مجموعة من العروض الفلكلورية التي تعكس التراث والهوية الأردنية، حيث تواصل الفرقة مشاركاتها في مختلف المحافل الإقليمية والدولية لنقل التراث والفلكلور الأردني إلى كافة أنحاء العالم.

 
 


