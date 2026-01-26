فرقة معان للفلكلور الشعبي تمثل الأردن بمعرض دولي في الهند

الوكيل الإخباري- أعلنت فرقة معان للفلكور الشعبي انهاء استعداداتها للمشاركة في فعاليات معرض سوراجاكوند الدولي للحرف اليدوية ٢٠٢٦، الذي ستقام فعالياته في العاصمة الهندية نيودلهي في الفترة من ٢٨ كانون الثاني وحتى ٥ شباط.

