فضل شاكر وشيرين عبد الوهاب يستعدان لديو جديد بعد 20 عاما

الوكيل الإخباري- يستعد النجمان فضل شاكر وشيرين عبد الوهاب لطرح دويتو غنائي جديد بعنوان "حدوتة" باللهجة المصرية، في أول تعاون فني بينهما منذ أكثر من 20 عامًا، بعد أغنية "العام الجديد".

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الأغنية من كلمات وألحان جمانة جمال، توزيع حسام صعبي، وسيتولى إخراج الكليب المخرج اللبناني محمود رمزي.



ورغم أن العمل لا يزال في مراحله الأولية، حيث لم يتم تسجيل الأصوات أو بدء التصوير، إلا أن أجواء الحماس تحيط بالتعاون المنتظر، خصوصًا بعد نجاح فضل شاكر مع جمانة جمال في أغنية "أحلى رسمة".

ومن المتوقع طرح الأغنية في النصف الثاني من يوليو، لتكون من أبرز إصدارات صيف 2025.



محمد فضل شاكر يعود إلى "موازين"

من جهة أخرى، يعيش محمد فضل شاكر حالة من الحماس قبل مشاركته في حفل شيرين عبد الوهاب ضمن مهرجان موازين بالمغرب في 28 يونيو، حيث يعود للمسرح ذاته بعد 13 عامًا من ظهوره الأول إلى جانب والده.



وقال: "وقتها كنت صغير، ووالدي طلعني فجأة على المسرح، وما كنت ناوي أغني. واليوم راجع غني على نفس المسرح، بس مع فنانة أنا بحبها من قلبي، شيرين عبد الوهاب."