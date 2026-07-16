فضل شاكر يستعد للانتقال إلى قطر بعد رفع منع السفر عنه

09:45 ص

الوكيل الإخباري- أعلن الناقد والصحافي جمال فياض تفاصيل جديدة بشأن الفنان اللبناني فضل شاكر، بعد إخلاء سبيله مؤخرًا مقابل كفالات مالية بلغت 500 مليون ليرة لبنانية. اضافة اعلان





وقال فياض إن شاكر يستعد لبدء مرحلة جديدة في حياته، بعد تجديد جواز سفره اللبناني ورفع منع السفر عنه، تمهيدًا لانتقاله إلى العاصمة القطرية الدوحة والاستقرار هناك، مشيرًا إلى أن هناك معلومات حول إمكانية حصوله على الجنسية القطرية بعد استكمال الإجراءات الرسمية.



وأضاف أن شاكر يحضّر لإطلاق 6 أغانٍ جديدة خلال الفترة المقبلة، في عودة فنية مرتقبة.





