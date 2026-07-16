فضل شاكر يستعد للانتقال إلى قطر بعد رفع منع السفر عنه

وقال فياض إن شاكر يستعد لبدء مرحلة جديدة في حياته، بعد تجديد جواز سفره اللبناني ورفع منع السفر عنه، تمهيدًا لانتقاله إلى العاصمة القطرية الدوحة والاستقرار هناك، مشيرًا إلى أن هناك معلومات حول إمكانية حصوله على الجنسية القطرية بعد استكمال الإجراءات الرسمية.
وأضاف أن شاكر يحضّر لإطلاق 6 أغانٍ جديدة خلال الفترة المقبلة، في عودة فنية مرتقبة.
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