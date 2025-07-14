فضل شاكر يضع خطة فنية شاملة لعودته بقوة إلى الساحة الغنائية

الوكيل الإخباري- يستعد الفنان اللبناني فضل شاكر لإصدار ديو غنائي جديد مع المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب بعنوان "حدوتة"، يجري تصويره داخل مخيم عين الحلوة بلبنان بعيدًا عن الإعلام، بسبب القيود الأمنية على فضل.

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ورغم استمرار الأحكام القضائية الغيابية ضده بتهم تتعلق بالإرهاب، يشهد فضل حالة انتعاش فني، حيث طرح مؤخرًا عدة أغنيات ناجحة، منها "كيفك على فراقي" و"وغلبني".



نجله محمد كشف أن الديو مع شيرين هو بداية لسلسلة تعاونات قادمة، بينها عمل مشترك معه وآخر مع صوت رجالي بارز، ضمن توجه فني جديد يسعى من خلاله فضل للتواصل مع جمهور أوسع.