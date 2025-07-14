فضل شاكر يضع خطة فنية شاملة لعودته بقوة إلى الساحة الغنائية

ورغم استمرار الأحكام القضائية الغيابية ضده بتهم تتعلق بالإرهاب، يشهد فضل حالة انتعاش فني، حيث طرح مؤخرًا عدة أغنيات ناجحة، منها "كيفك على فراقي" و"وغلبني".
نجله محمد كشف أن الديو مع شيرين هو بداية لسلسلة تعاونات قادمة، بينها عمل مشترك معه وآخر مع صوت رجالي بارز، ضمن توجه فني جديد يسعى من خلاله فضل للتواصل مع جمهور أوسع.
-
أخبار متعلقة
-
الموت يفجع الفنان زياد برجي
-
أحمد الشريف ومحمد خلاوي يجتمعان بعد 21 عاما من "ستار أكاديمي" (فيديو)
-
زوجة باسم ياخور تخرج عن صمتها وترد على المنتقدين- صور
-
موقف صادم من معجبة توقف حفل وليد توفيق.. والفنان يعلّق
-
مصر.. تدهور الحالة الصحية لفنان مشهور ونقله للمستشفى في حالة حرجة
-
لهذا السبب نيكولا معوض يهاجم فضل شاكر
-
اتهام جديد لمها الصغير بسرقة لوحات فنية من سويسرا
-
روبي تنعى طليقها المخرج الراحل سامح عبدالعزيز وتحضر جنازته