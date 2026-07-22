الأربعاء 2026-07-22 02:42 م

فضل شاكر يعيش في عزلة تامة بعد مغادرته إلى قطر

صثق
فضل شاكر
 
الأربعاء، 22-07-2026 08:02 ص
الوكيل الإخباري-   كشفت مصادر  أن الفنان اللبناني فضل شاكر  يعيش حالياً في عزلة تامة بعد الإفراج عنه بكفالة مالية ورفع حظر السفر عنه، ومغادرته لبنان إلى قطر للإقامة الدائمة.اضافة اعلان


وأوضحت المصادر أن شاكر لا يملك هاتفاً محمولاً حالياً، ولا يمكن التواصل معه، مشيرة إلى أن ذلك جاء بناءً على تعليمات فُرضت عليه عقب خروجه من السجن، وليس بقرار شخصي.

وأضافت أن شاكر أنهى تسجيل 6 أغنيات جديدة، ويستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة، كما يجهّز للعودة إلى المسرح عبر حفل غنائي كبير في مدينة الرياض السعودية.
 
 


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