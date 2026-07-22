فضل شاكر يعيش في عزلة تامة بعد مغادرته إلى قطر

وأوضحت المصادر أن شاكر لا يملك هاتفاً محمولاً حالياً، ولا يمكن التواصل معه، مشيرة إلى أن ذلك جاء بناءً على تعليمات فُرضت عليه عقب خروجه من السجن، وليس بقرار شخصي.
وأضافت أن شاكر أنهى تسجيل 6 أغنيات جديدة، ويستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة، كما يجهّز للعودة إلى المسرح عبر حفل غنائي كبير في مدينة الرياض السعودية.
-
أخبار متعلقة
-
وفاة فنان عربي شهير وسط غموض عن الأسباب
-
الموت يوجع فنانًا لبنانيًا شهيرًا بأقرب الناس إليه.. وتأجيل حفله المنتظر
-
هل تقترب ياسمين عبدالعزيز من القفص الذهبي مجددًا؟
-
أحمد سعد يغني بالإسبانية.. وشريكته الجديدة تحيّر الجمهور - فيديو
-
محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة قبل طرحها - فيديو
-
الإعلان رسمياً عن موعد طرح ألبوم عمرو دياب "حبيتك"
-
ظهر بشكل مختلف تماماً.. نجم عالمي يفاجئ جمهوره - صورة
-
وفاة ممثلة شابة بحادث سير مروّع - صورة