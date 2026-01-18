فقرة باب الحارة تتصدر الترند في JOY AWARDS – جوي أوردز 2026 - صور

وجاءت اللوحة الفنية السورية بمشاركة نخبة من نجوم سوريا ونجوم مسلسل باب الحارة، إلى جانب فرقة أنانا بقيادة جهاد مفلح، في عرض بصري وموسيقي أعاد إحياء أجواء أعمال شكّلت وجدان المشاهد العربي لسنوات طويلة.
ولم يقتصر التفاعل على الحضور داخل القاعة، بل امتد بقوة إلى المنصات الرقمية، حيث عبّر المتابعون عن مشاعر الحنين والتأثر، واعتبر كثيرون الفقرة من أكثر لحظات الحفل تأثيرًا، لما حملته من بساطة وصدق واستحضار لروح الدراما السورية.
وشهد الحفل لوحة نوستالجيا بعنوان «يا شام»، استعرضت أعمالًا خالدة مثل مرايا، باب الحارة، جميل وهناء، ربيع قرطبة، الزير سالم وغوار. وقدّمت منى واصف مقدمة العرض، تلاها ظهور لدريد لحام، وياسر العظمة، وعابد فهد، وسلوم حداد، وأيمن زيدان، إلى جانب عدد كبير من نجوم هذه الأعمال.
واختُتم العرض بتحية خاصة لمسلسل باب الحارة قدّمها سامر المصري مجسدًا شخصية العقيد أبو شهاب، بمشاركة قصي خولي، نزار أبو حجر، مصطفى الخاني، عباس النوري، صباح الجزائري وآخرين، وسط تصفيق حار، في ختام مؤثر أكد أن JOY AWARDS لا يكرّم الحاضر فقط، بل يحتفي أيضًا بالأعمال التي صنعت ذاكرة الجمهور.
