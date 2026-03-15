فنانة سورية شهيرة تتعرض لخطأ طبي - صورة

فنانة سورية شهيرة تتعرض لخطأ طبي

أثّرت على عملها.. فنانة عربية ضحية خطأ طبي
الأحد، 15-03-2026 08:53 ص

الوكيل الإخباري-   كشفت الفنانة سوسن ميخائيل عن تجربة صحية صعبة مرت بها، مشيرة إلى أن خطأ طبيا أثّر بشكل كبير على حياتها المهنية والشخصية.

وقالت ميخائيل، في فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إنها كانت تعاني من ألم في الرقبة قبل نحو سنة ونصف، قبل أن تستشير طبيب عظمية أحالها بدوره إلى طبيب أعصاب، بعدما أبلغها بأن حالتها حرجة وأن أي تأخير في إجراء العملية قد يؤدي إلى إصابة في النخاع الشوكي.

وأضافت أن العملية تسببت لها بمشكلات صحية دفعتها إلى الاعتذار عن أعمال فنية، موضحة أنها عانت شللا جزئيا في اليدين وتنميلا مستمرا في الأطراف.

وأشارت إلى أن صور الرنين الجديدة أظهرت، بحسب قولها، أن العملية لم تكن ضرورية، مؤكدة أن أربعة أطباء مستقلين أبلغوها بوقوع خطأ طبي فادح، محذرة الجمهور من الخضوع لأي عملية ديسك رقبي من دون استشارة أكثر من طبيب.

وأعلنت ميخائيل أنها تبحث عن محام كفوء لرفع دعوى قضائية ضد الطبيب الذي أجرى العملية، مؤكدة أنها خسرت سنتين من حياتها المهنية وعانت إرهاقا شديدا بسبب ما وصفته بالخطأ الطبي، وموضحة أنها قد تكشف اسم الطبيب في فيديو لاحق.

