فنانة سورية شهيرة تعلن اعتزالها تمثيل الدراما التلفزيونية

وأوضحت مارديني أنها ستتابع مهنتها وشغفها "خارج هذا السياق"، وطلبت عدم التواصل مع عائلتها بهذا الشأن قائلة: "أنا من عائلة تحترم قرار الآخر، ولا تتدخل في شؤونه أيًا كانت".
وأكدت الممثلة الشهيرة أن قرارها "ليس ردة فعل، ولا وليد اللحظة"، متابعة: "منذ سنوات وأنا أريد اعتزال التلفزيون.. فخورة بما قدّمت، واكتفيت إلى هنا".
وقالت دانا متوجهة إلى من وصفتهم بـ "المحبين والغوالي": "سأتابع في مهنتي، وأتابع النشر عن كل جديد، ابتداء من المكان إلى جديدي في السينما والمسرح، أو أي جديد بعد الاستقرار.. لكم منّي كل الحب".
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