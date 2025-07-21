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فنانة سورية شهيرة تعلن اعتزالها تمثيل الدراما التلفزيونية

علم سوريا
علم سوريا
 
الإثنين، 21-07-2025 06:10 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت فنانة سورية شهيرة أحبها الجمهور وبرعت في دور "هناء" بالمسلسل السوري الشهير "الندم"، اعتزالها تمثيل الدراما التلفزيونية.

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وفي منشور عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" أعلنت الممثلة السورية الشهيرة دانا مارديني اعتزالها " كممثلة في مجال التلفزيون"، مشيرة إلى أنها لن تعمل "بعد الآن في مجال التلفزيون، أيا كانت الشركة أو المحطة".

وأوضحت مارديني أنها ستتابع مهنتها وشغفها "خارج هذا السياق"، وطلبت عدم التواصل مع عائلتها بهذا الشأن قائلة: "أنا من عائلة تحترم قرار الآخر، ولا تتدخل في شؤونه أيًا كانت".

وأكدت الممثلة الشهيرة أن قرارها "ليس ردة فعل، ولا وليد اللحظة"، متابعة: "منذ سنوات وأنا أريد اعتزال التلفزيون.. فخورة بما قدّمت، واكتفيت إلى هنا".

وقالت دانا متوجهة إلى من وصفتهم بـ "المحبين والغوالي": "سأتابع في مهنتي، وأتابع النشر عن كل جديد، ابتداء من المكان إلى جديدي في السينما والمسرح، أو أي جديد بعد الاستقرار.. لكم منّي كل الحب".

 

روسيا اليوم

 
 
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