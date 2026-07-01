فنانة سورية مشهورة تتعرض لسرقة داخل منزلها

وقالت واصف إنها اكتشفت السرقة فور عودتها من لبنان قبل عيد الأضحى، حيث وجدت المنزل في حالة فوضى، وتبيّن اختفاء مبالغ مالية تُقدّر بـ185 ألف دولار و100 ألف درهم إماراتي، إضافة إلى مشغولات ذهبية.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين حاولا إخفاء آثار الجريمة عبر تنظيف المكان وإزالة البصمات، إلا أن الأدلة الجنائية رصدت قرائن من بينها أعقاب سجائر قادت لتحديد هويتهما.
وخلال التحقيق، اعترف المتهم بسرقة الخزنة وإنفاق جزء من الأموال على شراء عقارات في ريف دمشق وسيارة «لاند روفر»، مؤكدة الوزارة أن تحليل الأدلة ساهم في كشف الجريمة واستعادة جزء من المسروقات.
-
أخبار متعلقة
-
رامز جلال يثير تفاعلًا واسعًا بصورة تجمعه بنجوم كرة القدم العالميين - صورة
-
معتصم النهار يطلق مشروعه الصحي الجديد "NH4" في بيروت - فيديو
-
وليد توفيق يطرح "شكثر مشتاق" المستوحاة من الفلكلور العراقي - فيديو
-
أحمد العوضي يرد على الهجمات الإلكترونية ويكشف خططه لرمضان 2027
-
تأجيل جديد في قضية الفنان فضل شاكر
-
تامر حسني يحقق حضوراً قياسياً في حفل موازين 2026 بالمغرب - صور
-
آيتن عامر تستغيث بعد ظهور ثعلب في منزلها - فيديو
-
رحلة علاج صامتة تغيّر حياة فنانة مصرية مشهورة