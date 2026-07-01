فنانة سورية مشهورة تتعرض لسرقة داخل منزلها

11:05 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة المباحث الجنائية في وزارة الداخلية السورية كشف ملابسات سرقة منزل الفنانة السورية منى واصف، وتوقيف رجل وزوجته تبين أنهما نفذا الجريمة باستخدام نسخة من مفاتيح المنزل دون كسر أو عنف. اضافة اعلان





وقالت واصف إنها اكتشفت السرقة فور عودتها من لبنان قبل عيد الأضحى، حيث وجدت المنزل في حالة فوضى، وتبيّن اختفاء مبالغ مالية تُقدّر بـ185 ألف دولار و100 ألف درهم إماراتي، إضافة إلى مشغولات ذهبية.



وأوضحت التحقيقات أن المتهمين حاولا إخفاء آثار الجريمة عبر تنظيف المكان وإزالة البصمات، إلا أن الأدلة الجنائية رصدت قرائن من بينها أعقاب سجائر قادت لتحديد هويتهما.



وخلال التحقيق، اعترف المتهم بسرقة الخزنة وإنفاق جزء من الأموال على شراء عقارات في ريف دمشق وسيارة «لاند روفر»، مؤكدة الوزارة أن تحليل الأدلة ساهم في كشف الجريمة واستعادة جزء من المسروقات.





