فنانة شهيرة تعرّضت لوعكة صحية استدعت تدخلا جراحيا

وأشارت منى عبر حسابها الرسمي على "انستغرام" أنها أجرت عملية استئصال للمرارة يوم 6 حزيران بعدما تبين وجود حصوات تسببت في تأثيرات على الكبد، لافتة إلى أن حالتها الصحية أصبحت مستقرة.
وشكرت منى كل من دعمها خلال فترة مرضها.
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