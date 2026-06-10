فنانة شهيرة تعرّضت لوعكة صحية استدعت تدخلا جراحيا

الوكيل الإخباري- تحدثت الفنانة المصرية منى فاروق عن تعرضها لأزمة صحية خلال الأيام الماضية، كاشفة أنها خضعت لتدخل جراحي بعد معاناتها من مشكلات في المرارة.



وأشارت منى عبر حسابها الرسمي على "انستغرام" أنها أجرت عملية استئصال للمرارة يوم 6 حزيران بعدما تبين وجود حصوات تسببت في تأثيرات على الكبد، لافتة إلى أن حالتها الصحية أصبحت مستقرة.



وشكرت منى كل من دعمها خلال فترة مرضها.

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