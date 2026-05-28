الخميس 2026-05-28 11:51 م

فنانة عربية شهيرة تعلن إصابتها بالسرطان

الفنانة المغربية فضيلة بن موسى تعلن إصابتها بالسرطان
تعبيرية
 
الخميس، 28-05-2026 09:17 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت الفنانة المغربية فضيلة بن موسى إصابتها بمرض السرطان، وبدء رحلة العلاج خلال الفترة الحالية.اضافة اعلان


وأكدت الفنانة المغربية، خلال مشاركتها في العرض الخاص لفيلم "الخطابة"، أنها تعيش هذه المرحلة الصحية الصعبة بإيمان ورضا، مشيرة إلى أنها تواجه المرض بروح متفائلة.

وتُعد فضيلة بن موسى من أبرز الوجوه الفنية في المغرب العربي، إذ شاركت خلال مسيرتها الفنية في عدد كبير من الأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

البترا

أخبار محلية أكثر من 8 آلاف زائر للبترا خلال عطلة العيد

وزارة الصحة اللبنانية: استشهاد امرأة وطفلين في الغارة الإسرائيلية على منطقة الشويفات جنوب بيروت

عربي ودولي وزارة الصحة اللبنانية: استشهاد امرأة وطفلين في الغارة الإسرائيلية

علما الولايات المتحدة وإيران

عربي ودولي وزير الخزانة الأميركي يقول إنه سيمنع وصول شركتي الطيران الإيرانيتين إلى مهابط الطائرات

واتساب

تكنولوجيا واتساب يطلق ميزة جديدة

االاا

أخبار محلية رقيب سير ينقذ حياة شابة بعد تعرّضها لحالة مرضية في عمان

وسائل إعلام إيرانية: نص مذكرة التفاهم المحتملة مع واشنطن لم يستكمل بعد

عربي ودولي وسائل إعلام إيرانية: نص مذكرة التفاهم المحتملة مع واشنطن لم يستكمل بعد

أونصة ذهب

أسواق ومال ارتفاع جديد على اسعار الذهب عالميا

وفاة فنان عربيّ شاب في حادث سير مروّع

فن ومشاهير وفاة فنان شاب في حادث سير مروّع - صورة



 
 






الأكثر مشاهدة

 