فنانة عربية شهيرة تعلن إصابتها بالسرطان

الوكيل الإخباري- أعلنت الفنانة المغربية فضيلة بن موسى إصابتها بمرض السرطان، وبدء رحلة العلاج خلال الفترة الحالية. اضافة اعلان





وأكدت الفنانة المغربية، خلال مشاركتها في العرض الخاص لفيلم "الخطابة"، أنها تعيش هذه المرحلة الصحية الصعبة بإيمان ورضا، مشيرة إلى أنها تواجه المرض بروح متفائلة.



وتُعد فضيلة بن موسى من أبرز الوجوه الفنية في المغرب العربي، إذ شاركت خلال مسيرتها الفنية في عدد كبير من الأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية.









