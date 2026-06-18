فنانة لبنانية شهيرة: خسرت ثروتي وهذا ما يؤلمني أكثر - فيديو

وتحدثت مادونا عن حياتها العاطفية، كاشفة تفاصيل خطوبتين لم تكتمل نهايتهما، كما استعرضت مواصفات شريك حياتها المستقبلي، مشيرة إلى أنها "أنانية في الحب" عندما يتعلق الأمر بالمشاعر.
كما كشفت أنها كانت ضحية مؤامرة، وأعربت عن قلقها بشأن مستقبل لبنان والظروف التي يمر بها البلد.
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