الخميس 2026-06-18 02:32 م

فنانة لبنانية شهيرة: خسرت ثروتي وهذا ما يؤلمني أكثر - فيديو

يسبر
مادونا
 
الخميس، 18-06-2026 10:04 ص

الوكيل الإخباري-   كشفت الفنانة اللبنانية مادونا أن وفاة والدتها كانت الخسارة الأكبر في حياتها، مؤكدة أنها كانت أقسى من خسارتها جزءاً كبيراً من ثروتها خلال جائحة كورونا وأزمة المصارف في لبنان.

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وتحدثت مادونا عن حياتها العاطفية، كاشفة تفاصيل خطوبتين لم تكتمل نهايتهما، كما استعرضت مواصفات شريك حياتها المستقبلي، مشيرة إلى أنها "أنانية في الحب" عندما يتعلق الأمر بالمشاعر.


كما كشفت أنها كانت ضحية مؤامرة، وأعربت عن قلقها بشأن مستقبل لبنان والظروف التي يمر بها البلد.

 

 

 
 


gnews

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