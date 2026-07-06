فنانة لبنانية مشهورة تثير الجدل بفيديو جديد بإطلالة زفاف - فيديو

الوكيل الإخباري- أثارت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو ظهرت فيه بإطلالة زفاف مرتدية فستانًا أبيض، ما فتح باب التكهنات حول طبيعته.



وأرفقت الفيديو بتعليق غامض: زغروطة حلوة رنت... بيتنا الأبيض بيلبقله الأبيض، دون توضيح تفاصيل إضافية، ما دفع الجمهور للاختلاف بين من اعتبره ترويجًا لعمل فني جديد أو جلسة تصوير، وآخرين تساءلوا عن احتمال ارتباطه بحفل زفاف حقيقي.



ولم تصدر هيفاء وهبي أي توضيح، ما زاد من حالة الغموض حول الفيديو.



يُذكر أنها تستعد لإحياء حفلات غنائية خلال الشهر الجاري في الأردن ولبنان، فيما تواصل أغنيتها شو المطلوب تحقيق انتشار واسع على المنصات الموسيقية.

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