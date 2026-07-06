فنانة لبنانية مشهورة تثير الجدل بفيديو جديد بإطلالة زفاف - فيديو

وأرفقت الفيديو بتعليق غامض: زغروطة حلوة رنت... بيتنا الأبيض بيلبقله الأبيض، دون توضيح تفاصيل إضافية، ما دفع الجمهور للاختلاف بين من اعتبره ترويجًا لعمل فني جديد أو جلسة تصوير، وآخرين تساءلوا عن احتمال ارتباطه بحفل زفاف حقيقي.
ولم تصدر هيفاء وهبي أي توضيح، ما زاد من حالة الغموض حول الفيديو.
يُذكر أنها تستعد لإحياء حفلات غنائية خلال الشهر الجاري في الأردن ولبنان، فيما تواصل أغنيتها شو المطلوب تحقيق انتشار واسع على المنصات الموسيقية.
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