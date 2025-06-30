الإثنين 2025-06-30 01:45 م
 

فنانة لبنانية مشهورة وابنتها تُنقلان إلى المستشفى في حادث يقلق الجمهور (صور)

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تعبيرية
 
الإثنين، 30-06-2025 11:56 ص

الوكيل الإخباري-   أثارت الفنانة مايا نعمة قلق متابعيها بعد نشرها صورًا عبر خاصية "الستوري" على حسابها في "إنستغرام"، ظهرت فيها وهي تحمل ابنتها الصغيرة لوسي، بينما كانت كلتاهما تضعان ضمادات على أرجلهما.

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وكشفت مايا أن ما حدث لم يكن المرة الأولى خلال أيام، حيث كتبت معلقة:
"من أسبوع كنا بغرفة الطوارئ بسبب إصبع لوسي... ومبارح (الأحد) رجعنا دخلنا أنا ويّا بنفس الوقت عالمستشفى"، من دون أن توضح طبيعة الإصابة أو السبب وراء الحادثة.


واكتفت نعمة بطمأنة الجمهور قائلة: "إن شاء الله ما بقى يصير معنا شي... والحمد لله على كل شي".


ولاقت الصور تفاعلاً كبيرًا من محبيها، الذين تمنوا لها ولابنتها السلامة والشفاء العاجل.

 


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لبنان 24

 

 

 
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