فنانة مصرية تتعرض لحادث سير مروع في تايلاند: كسر في الحوض ونزيف داخلي! - صورة

الوكيل الإخباري- أثارت الفنانة المصرية مي الغيطي قلق جمهورها بعد غيابها المفاجئ عن الساحة الفنية، خاصة بعد تألقها في السنوات الأخيرة في الدراما التلفزيونية. وبعد أشهر من الصمت، كشفت الغيطي عن السبب الحقيقي وراء اختفائها، موضحة أنها تعرضت لحادث خطير أثناء رحلتها إلى تايلاند.





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حادث اصطدام بسيارة نقل

شاركت مي الغيطي مع متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" مقطع فيديو تشرح فيه تفاصيل الحادث الذي وقع منذ 7 أشهر. وأوضحت أنها كانت تستقل سيارة عندما اصطدمت بها شاحنة، مما أسفر عن إصابتها بجروح خطيرة.



وأوضحت الفنانة أنها تعرضت لكسر في الحوض، إصابة في العمود الفقري، نزيف داخلي، وتلف في الأعصاب بساقها. وقد قضت أسابيع في المستشفى بتايلاند قبل أن تعود إلى مصر لاستكمال علاجها وسط دعم عائلتها.



تحديات أثناء التعافي

وأضافت الغيطي أنها فضلت عدم الحديث عن الحادث في البداية لتتمكن من التعافي بعيدًا عن أي ضغوط. وقالت: "بعد خضوعي لجلسات علاج طبيعي، كنا نكتشف مشكلات جديدة كل فترة، لكنني الآن بحالة أفضل بكثير والحمد لله، وهو أمر لم يكن أحد يتوقعه بعد هذه الفترة القصيرة".



