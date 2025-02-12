 
الأربعاء 2025-02-12 02:05 م
 

فنانة مصرية تتعرض لحادث سير مروع في تايلاند: كسر في الحوض ونزيف داخلي! - صورة

ا
تعبيرية
الأربعاء، 12-02-2025 01:34 م

الوكيل الإخباري-   أثارت الفنانة المصرية مي الغيطي قلق جمهورها بعد غيابها المفاجئ عن الساحة الفنية، خاصة بعد تألقها في السنوات الأخيرة في الدراما التلفزيونية. وبعد أشهر من الصمت، كشفت الغيطي عن السبب الحقيقي وراء اختفائها، موضحة أنها تعرضت لحادث خطير أثناء رحلتها إلى تايلاند.

اضافة اعلان

حادث اصطدام بسيارة نقل
شاركت مي الغيطي مع متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" مقطع فيديو تشرح فيه تفاصيل الحادث الذي وقع منذ 7 أشهر. وأوضحت أنها كانت تستقل سيارة عندما اصطدمت بها شاحنة، مما أسفر عن إصابتها بجروح خطيرة.


وأوضحت الفنانة أنها تعرضت لكسر في الحوض، إصابة في العمود الفقري، نزيف داخلي، وتلف في الأعصاب بساقها. وقد قضت أسابيع في المستشفى بتايلاند قبل أن تعود إلى مصر لاستكمال علاجها وسط دعم عائلتها.


تحديات أثناء التعافي
وأضافت الغيطي أنها فضلت عدم الحديث عن الحادث في البداية لتتمكن من التعافي بعيدًا عن أي ضغوط. وقالت: "بعد خضوعي لجلسات علاج طبيعي، كنا نكتشف مشكلات جديدة كل فترة، لكنني الآن بحالة أفضل بكثير والحمد لله، وهو أمر لم يكن أحد يتوقعه بعد هذه الفترة القصيرة".


Image1_2202512133322262066117.jpg

 

العربية 

 
gnews

أحدث الأخبار

شعار حركة حماس

فلسطين حماس تشيد بموقف الأردن الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني

بث

فن ومشاهير العتاولة 2: صراع أشد وتحديات جديدة في الجزء الثاني من المسلسل الرمضاني

nnj

أخبار الشركات سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي توسّع منصة SmartThings في الأردن مع إطلاق SmartThings Pro للشركات والمؤسسات

ا

شؤون برلمانية النائب زهير محمد الخشمان: الأردن بقيادة جلالة الملك ثابت على مواقفه ومتمسك بثوابته الوطنية

غا

فن ومشاهير وفاة إنجي مراد أثناء الولادة.. والدتها تروي اللحظات الأخيرة

ا

فن ومشاهير فنانة مصرية تتعرض لحادث سير مروع في تايلاند: كسر في الحوض ونزيف داخلي! - صورة

امطار

الطقس الارصاد : انقلاب حاد بحالة الطقس وامطار غزيرة على هذه المناطق

وزارة العمل

أخبار محلية العمل: 1750 مخالفة و5657 إنذارا لمنشآت لم تلتزم بالسلامة والصحة المهنية



 




الأكثر مشاهدة